Los comerciantes cordobeses, atónitos tras un Domingo de Ramos abarrotado en la capital

El pasado lunes llegaron los primeros datos de turismo que había dejado el primer fin de semana de Semana Santa en Córdoba: una ocupación media del 75 por ciento en establecimientos hoteleros, mientras que la hostelería también gozó de buenos resultados, en especial en la zona de la judería. Además, las líneas de AUCORSA también dejaron un dato revelador: si en 2019 (año prepandémico) se habían registrado alrededor de 21000 pasajeros durante el Domingo de Ramos, este año rondaban los 31000. Estos datos, por tanto, llegaron también a los comercios, sobre todo a los céntricos.

"Nos ha dado la vida. No sabíamos realmente si la gente iba a salir a la calle o se iba a retraer por la crisis que tenemos encima. Lo viví como si fuera mi primer año, mi primer Domingo de Ramos, y llevo 30 años en este establecimiento", dice Mari detrás del mostrador de su tienda de comestibles de la calle Alfonso XIII. En su caso, no tuvo problemas de abastecimiento, pero sí asegura que los proveedores han modificado su modus operandi y ahora "me exigen el pago inmediato de los productos, cuando en años anteriores te lo exigían ya al témino de la Semana Santa", afirma.

No ha ocurrido igual en otros establecimientos, que se vieron desbordados y tuvieron que pedir a sus proveedores directamente en el establecimiento físico, como cuenta Pilar: "Nosotros hacemos sobre todo tortillas, pero también somo proveedores de otros establecimiento, que vinieron aquí el domingo a pedirnos botes de mayonesa y pan. Tuvieron problemas hasta de falta de camareros", cuenta.

Finalmente, a pesar de que esto ha supuesto un respiro para establecimientos de este tipo, que sufrieron mucho durante la pandemia, también se han encontrado de lleno con una tendencia inflacionista que les ha afectado directamente: "Nosotros hemos notado la subida en los huevos, la mayonesa... en todo, además incluso días antes de la Semana Santa hemos notado que subía aún más el precio. Aunque no queremos trasladar este aumento al cliente, lo notamos a final de mes", asegura Sergio, y añade: "Lo que perdimos con el Covid ya no lo vamos a recuperar. Con eso, olvidar y mirar adelante".