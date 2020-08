“Los abogados seguimos recibiendo notificaciones inocuas, aunque menos que antes de nuestra denuncia pública”

Hace dos semanas los abogados de Córdoba hicieron público su malestar por la falta de respeto que a su juicio suponía la carga de trabajo a la que están teniendo que hacer frente en estos días de agosto en los que el Consejo General del Poder Judicial recomendó que el trabajo de los letrados se redujera a lo esencial. José Luis Garrido, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, ha explicado en COPE cómo sigue la situación.

-Todo parte de la declaración como “hábiles”de estos últimos días de agosto. Una medida extraordinaria por la pandemia que posteriormente no fue corregida por la laxitud de los políticos en verano.

-Es un desmán desde la propuesta del Ministerio y la aprobación de la habilidad del mes de agosto. Conseguimos que se corrigiera en el Parlamento, pero debía ser ratificada por el Senado y sus señorías están de vacaciones. Mientras el Señor Ministro está disfrutando de sus vacaciones los abogados estamos recibiendo notificaciones y contestando plazos procesales.

-Cuéntenos, ¿se ha atendido a sus reclamaciones o siguen exactamente igual que hace dos semanas?

-Exactamente igual no. Seguimos recibiendo notificaciones inocuas y no urgentes, pero no al mismo ritmo que los primeros días a partir de la habilidad del 11 de agosto. La primera semana fue horrible, pero a partir de nuestra denuncia la cosa se ha ralentizado un poco, peor hay notificaciones a diario que podrían haber esperado a septiembre.

COMUNICADO: El CADECA rechaza las declaraciones efectuadas ayer por el Ministro de @justiciagob . No hubo unanimidad. La habilitación del mes de agosto contó con el rechazo generalizado de la Abogacía. @Abogacia_es@decanoicacordhttps://t.co/f8rn4HPXim — ICA Córdoba (@ICACordoba) August 21, 2020

-La resolución del Consejo General del Poder Judicial es clara, ¿por qué creen que los juzgados no están respetándola?

-Pese a que la recomendación es clara no hay una previsión legal en ese aspecto. Cuando una sentencia ha sido firmada debe ser notificada y no hay un previsión legal que permita la demora en esa notificación. La cuestión es saber cuáles son urgentes y cuáles no.

-Sostienen que sus quejas en ningún caso van en contra de la celeridad de la justicia sino en favor de su descanso porque la mayoría de las notificaciones que reciben son superfluas.

-La mejor manera de agilizar la justicia sería que todos los funcionarios cogieran sus vacaciones durante agosto, porque así tendríamos a los juzgados trabajando el resto del tiempo al cien por cien. Lo que ralentiza la justicia en época estival es que desde junio hasta octubre se van escalonando las vacaciones y los juzgados van a un ritmo muy reducido. Si conseguimos que todo el personal coja sus vacaciones en agosto la justicia sería mucho más eficaz. Eso no tiene nada que ver con que no queramos trabajar en agosto. Nos interesa que los procedimientos vayan muy ágiles.

-¿En España sigue produciéndose este fenómeno?

-Tengo datos de Andalucía y aquí no se ha respetado. Por la relación con el resto de Decanos a nivel nacional puedo decir que la queja en Galicia y Madrid ha sido unánime... en todo el territorio nacional las notificaciones han sido continuas y compañeros de toda índole se han hecho queja de este malestar justificado.

