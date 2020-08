El Colegio de Abogados de Córdoba denuncia las prácticas contrarias al descanso de la Abogacía en agosto

El Decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, denunció este jueves que la habilitación del mes de agosto en juzgados y tribunales está afectando gravemente al derecho a la conciliación y al descanso de la abogacía y otros profesionales de la Administración de Justicia. Garrido ha asegurado que el Colegio de Abogados de Córdoba va a denunciar todas y cada una de las notificaciones que se han recibido y que entiendan no esenciales porque a su juicio no se están cumpliendo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial.

En la rueda de prensa ofrecida por el Decano, acompañado de los diputados de su Junta de Gobierno, Garrido ha reiterado el rechazo y oposición de la Abogacía a la medida de declaración de habilidad para las actuaciones judiciales entre los días 11 y 31 de agosto, que fue “adoptada sin consenso y con grave perjuicio para los profesionales de la abogacía y sus familias, a quienes se les está negando el derecho a descansar y a conciliar. Así lo demandamos a través del Consejo General de la Abogacía, al Ministerio de Justicia en diferentes ocasiones”.

La reclamación de que el mes de agosto fuese inhábil, de hecho, “fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en julio y no se tramitó por el Senado al no existir sesiones en el mes de agosto; se marcharon de vacaciones dejando sin descanso a abogados y procuradores. Por una ineficaz, ineficiente y deficiente política llevada a cabo desde el Ministerio, no han sido capaces de dar marcha atrás y ha quedado en un hecho testimonial que no llegará al Senado hasta el mes de septiembre”.

Manifestamos y reiteramos públicamente el rechazo y oposición de la Abogacía a la habilitación del mes de agosto en los juzgados y tribunales. Así lo demandamos a @justiciagob en diferentes ocasiones https://t.co/iL6ney8rib#AgostoINHABILpic.twitter.com/LLYdgRx9hR — Abogacía Española (@Abogacia_es) August 12, 2020

"Se han notificado más sentencias en Córdoba a final de julio que durante el año entero"

Desde el Colegio de Abogados quieren “denunciar públicamente el incumplimiento de forma sistemática de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial recogidas en los Criterios Generales para la elaboración de los planes de reanudación de la actividad judicial por las Salas de gobierno de los órganos jurisdiccionales que aprobaron el 11 de mayo”. En estos se especifica que se debe limitar en lo posible las vistas orales, sin perjuicio de aquellas que deban celebrarse en atención a su urgencia y reducir al mínimo esencial la práctica de las notificaciones cuyo plazo precluya entre el 11 y el 31 de agosto.

Garrido ha especificado que en Córdoba (y en otras provincias) “se está haciendo caso omiso a las recomendaciones del CGPJ; a diario todos los abogados y abogadas estamos recibiendo notificaciones, sobre todo de los Juzgados de Primera Instancia y del Juzgado de lo Mercantil, de forma ordinaria al igual que cualquier otro periodo hábil. No se está respetando en absoluto las limitaciones al mínimo esencial que refería el Consejo General del Poder Judicial. Estamos recibiendo notificaciones, emplazamientos y plazos, muchos de ellos inocuos, para nada urgentes, y que para lo único que sirven es para perturbar el descanso de los profesionales”.

Tal es así que “se han notificado más sentencias en Córdoba a final de julio que durante el año entero; sentencias que lógicamente tienen el plazo del recurso de apelación dentro del mes de agosto. Esto no es de recibo, es una falta de respeto a la abogacía y a los procuradores, a su derecho al descanso y la conciliación familiar que tenemos”.

