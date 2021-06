La Junta de Andalucía abrió expediente sancionador a Isabel Ambrosio por las obras del zuncho

El delegado territorial de Medioambiente, Giuseppe Aloisio, ha anunciado que su consejería ha abierto expediente sancionador a la exalcaldesa, Isabel Ambrosio, por las obras realizadas en su chalet, ubicado en el termino municipal de Obejo, y que habrián invadido una vía pecuaria.

El expediente, sin embargo, no ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba, que mantiene abiertas diligencias por este caso tras una denuncia presentada por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, ya que no han sido requeridos, tal y como ha informado el delegado territorial.

Aloisio ha señalado que el expediente se abrió tras la petición del Ayuntamiento de Obejo y se acompañará de una sanción económica, en función de la gravedad de los hechos.

Mientras tanto, la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, volvía a pedir respeto la pasada semana y señalaba que no hay nada nuevo, más allá de hacerse público el último informe de la Diputación de Córdoba que respaldaba su defensa.

La concejal ha apuntado que en dichos documentos se basan "para solicitar el archivo", algo en lo que confía, a lo que ha agregado que "son tres meses y medio ya" y ha remarcado que no va a poner "en riesgo" su defensa, ni la de su marido. No obstante, la edil ha abundado en que "éste es uno de los muchos documentos que solicitamos en su momento para basarnos en la solicitud del archivo" de la investigación, al tiempo que ha indicado que no ha habido por el momento pronunciamiento alguno sobre las distintas alegaciones.

Al respecto, el SAU ha enviado al juzgado un segundo informe que contradice al que emitió anteriormente sobre este mismo asunto, dado que ahora sostiene que Ambrosio nunca pudo invadir una vía pecuaria, como resultado de las citadas obras, dado que los terrenos anexos a su propiedad, en la Estación de Obejo, no tienen esa característica, sino que tienen calificación industrial.