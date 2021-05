Juan Muñoz, de 'Cruz y Raya', estalla contra la gestión del COVID: “¿Es una pandemia o un puñetero negocio?”

Juan Muñoz, el rubio del ya disuelto dúo cómico 'Cruz y Raya', está en Latinoamérica de gira y desde la República Dominicana ha publicado un vídeo en el que denuncia lo que a su juicio es una gestión deficiente de la vacunación contra la Covid-19 y, en general, de la forma de afrontar en Europa la crisis sanitaria.

Muñoz expuso tras la visita de un amigo que “ya no sé qué decir. Quien se sienta ofendido que se joda. ¿Esto es una pandemia o un puñetero negocio?”. A tal conclusión llegó tras contarle dicho conocido que se había hecho una PCR en América que no sería válida para territorio europeo.

“Solo hay que salir de Europa para darse cuenta de lo que están haciendo con nosotros”, abundó el catalán, quien también destacó que donde actualmente se encuentra, todo el mundo tiene acceso fácil a la vacuna: "Aquí voy a la farmacia y compro la vacuna que me dé la gana: la Pfizer, la china... Y puedo vacunarme mañana, si quiero”.

Al margen de la grabación, Muñoz redactó un tuit en el que apuntaba a Reino Unido: “¡Los ingleses se montan el Brexit y ahora hay que vacunarse con su vacuna que, supuestamente, es la mejor!?”.

El cómico ha borrado el vídeo cuando muchos usuarios le han rebatido que el sistema americano es el ideal para los ricos, pero que la sanidad pública, y guardar un orden de vacunación, es lo más justo para todos.



No es la primera ocasión en la que Juan Muñoz provoca una polémica en redes sociales. En enero sorprendió a sus seguidores con unas duras declaraciones sobre su ex compañero José Mota, en las que dejarían claro que les llevó cortar su relación profesional, además de la personal, según ha dejado caer el cómico en una entrevista para 'Semana'.



Ambos se conocieron en 1985 durante el servicio militar y compartieron pantalla hasta 2007. “No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes”, expuso Muñoz entonces, quien posteriormente se retractó y pidió disculpas a quien fuera su colega de escenarios.

En octubre tampoco se cortó al expresar: “Prefiero morir de asco, que de covid”, durante una intervención en “Las mañanas de Cuatro” incidiendo en que “los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee... ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?”.

Gracias a todo el público que me acompaño en mi debut en @hardrockpuntacana exitazo total gracias a mi hermano @ballesterosfernandezjesus y mi manager @lasetamoreno que han hecho posible este momento mágico en @puntacana @republicadominicana.oficial . Continuamos de gira pic.twitter.com/SubNgG3Dz6 — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) May 14, 2021

