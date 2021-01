Nuevo giro en el culebrón Cruz y Raya: Juan Muñoz desvela cómo se encuentra su relación con José Mota

Juan Muñoz, quien fue la pareja artística de José Mota durante años en 'Cruz y Raya', sorprendió a sus seguidores, hace unos días, con unas duras declaraciones sobre Mota, las que dejarían claro qué los llevó a cortar su relación profesional, además de la personal, según dejó caer el cómico en una entrevista para 'Semana'. Ambos se conocieron en 1985 durante el servicio militar y compartieron pantalla hasta 2007.

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", comenzó diciendo el humorista en la polémica entrevista.

Según aseguró Muñoz, este feo por parte de quien fue su amigo ha sido la "gota que ha colmado el vaso", ya que, después de "muchos desprecios" y "muchas cosas" que le "hicieron daño", había "guardado en silencio muchos años" hasta ahora.

"A ese chico le he ayudado más yo que él a mí", reveló. "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", confesó tras referirse a Mota como un "prepotente". "No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero", agregó.

"Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión", reveló el cómico.

Estas declaraciones resultaron muy polémicas, sin embargo, Mota no quiso responder al ataque, por lo que decidió pasar página, una decisión que ha sido apoyada por sus seres queridos. A pesar de ello, la mencionada revista consiguió contactar con una fuente cercana al cómico y aseguró que Mota quiso responderle, pero, tras pensárselo y hablarlo con su entorno, considera que la intención de Muñoz solo era "hacer ruido para volver a la palestra mediática".

Además, después de reconocer que le dolieron mucho sus palabras, Mota confesó que "no le han pillado para nada de sorpresa". "La relación es inexistente desde hace mucho tiempo. No hay contacto de ningún tipo, pero no hay motivos para que diga eso de él", confirmó la fuente tras reconocer que su amigo "podría hablar largo y tendido sobre Juan, pero, por ahora, no lo va a hacer y el silencio va a ser su única respuesta".

La disculpa de Juan Muñoz

Aunque todo parecía quedarse ahí, Muñoz decidió disculparse a través de su cuenta de Twitter al reconocer que la ausencia de su amigo en uno de los momentos más duros de su vida y “unas copillas de más” le empujaron a decir “disparates que José no se merece”.

“Estoy para pedir públicamente disculpas a José Mota y su familia por unas declaraciones tan desafortunadas y tan crueles que hice en la prensa en los últimos días y que él no se merece… Yo esperaba que él me hubiese dado un abrazo tras el fallecimiento de mi madre, aunque su mujer me mandó el pésame por WhatsApp, eso me dolió mucho, y se juntó con el dolor de la primera Nochevieja sin mi madre”, se disculpó.

La respuesta de Mota no tardó en llegar. A pesar de no querer pronunciarse al respecto, el investigador de ‘Mask Singer’ decidió aceptar sus disculpas públicamente: “Muchas gracias, Juan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!”.

Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto.

¡¡¡Un gran abrazoooo!!! https://t.co/Bqio07oF6n — Jose Mota (@JoseMotatv) January 9, 2021

"Está todo aclarado"

Como consecuencia, este lunes, ‘Semana’ volvió a ponerse en contacto con Muñoz para saber como se encontraba tras su tenso conflicto con quien fue su compañero. “Estoy bien. Ya está todo aclarado. Hemos aclarado nuestras desavenencias y mi mal rato ya está aclarado con él. Está todo bien dentro de un orden y seguimos felices y contentos dentro de lo que queremos estar”, confesó.

Tras el jaleo que se montó en redes sociales, ambos mantuvieron una conversación privada de la que no han querido dar detalles. Muñoz quiso mantener esa charla entre ellos, solo se limitó a decir que el mensaje de Mota aceptando sus disculpas le pilló “completamente por sorpresa”.