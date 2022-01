Isabel Albás, en FITUR: “Queremos transmitir que Córdoba es visitable los doce meses del año”

Este miércoles arranca FITUR y Córdoba cuenta con un stand propio que pretende simular el patio de la calle San Basilio 44 y en el que se ve una enorme fotografía de Puente Romano con la Mezquita Catedral al fondo. Un stand al que no le falta detalle entre macetas con plantas naturales y un suelo que simula el empedrado típico de muchos patios de Córdoba. En la inauguración estuvo la teniente de alcalde de la ciudad, Isabel Albás, que habló para COPE con Fran Durán.

Albás explicó que el stand se encuentra “en un sitio de mucho paso y al lado del stand de la Comunidad de Madrid, con lo cual tenemos un nicho magnífico para poder entablar relaciones porque además sabemos que muchos de los turistas que nos visitan, la gran mayoría son madrileños, con lo cual ahí tenemos que trabajar generar esa sinergias y la verdad es que el stand ha quedado espectacular ha quedado precioso con algo muy nuestro como San Basilio 44 y con ese pedazo de pantalla donde se pueden ver todas las maravillas que tiene Córdoba”.

Abundó la concejal en que “la verdad que es un auténtico espectáculo y la gente además estamos mirándoles y se les ve los ojitos así achinados porque realmente están contentos y felices de la gran apuesta que ha vuelto a hacer Córdoba capital en ir con está con Stand propio. Realmente tenemos entidad y que además supone yo creo que el mío un punto de inflexión importante para hacer más fuerte la capital y también la provincia”.

Es necesario recuperar no solo el turismo nacional sino también el internacional y por eso Albas insiste en las líneas básicas de su gestión al frente del IMTUR: “Esta feria es una de las más importantes a nivel mundial y era muy necesario estar aquí para seguir con la misma estrategia cansemos marcado desde el primer momento que llegamos aquí apostando por nuestro patrimonio cultural como no puede ser de otra manera abanderado por nuestra Mezquita Catedral; también nuestro para el patrimonio gastronómico porque Córdoba es donde mejor se come del mundo sin duda gracias a nuestros artistas Chef y a nuestra siete denominaciones de origen. Igualmente, apostando también por el caballo la cuna del caballo pura raza española en caballerizas reales que además este año Córdoba ecuestre cumple el 25 aniversario y hay que ponerlo en valor. También el Turismo de Congresos con dos estructuras de super nivel y por Córdoba como Turismo Natural con nuestra sierra. Estamos además celebrando el décimo aniversario de la conmemoración de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de nuestros Patios”.

Y, sobre todo, porque a nivel cultural es “de las ciudades o la ciudad más potente que existe y cuando ya tenemos firmado ese acuerdo con la fundación Thyssen Bornemisza yo creo que también es una apuesta por repartir el turismo los 12 meses del año y que es fundamental el dar a conocer y explicar que Córdoba es una ciudad que puedes disfrutarla pues estando una semana. Cuando cualquier persona viene a Córdoba se va a encantada de la vida y eso es lo que tenemos que conseguir, que se conviertan en auténticos embajadores y en auténticos prescriptores de nuestra capital por supuesto también poniendo en valor nuestra provincia. Porque juntos somos muchísimo más fuertes”.