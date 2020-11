“Irrompible, el arte de levantarse siempre una vez más”, Cisco García plasma su lucha en su primer libro

Cisco García es un abogado apasionado del snowboard al que un mal salto, el 28 de diciembre de 2015, mientras practicaba freestyle en la estación de esquí de Mayrhofen (Austria), le dejó en silla de ruedas y le cambió para siempre el guion y la perspectiva. Su próximo reto pasa por estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio compitiendo en tenis en silla de ruedas. Actualmente es el quinto de España y el 64º del mundo y ha llegado a estar el 4º y el 58º. Para ir a Tokio necesita alcanzar el top 40 mundial y top 4 nacional. El 14 de febrero pasado, además, Cisco y su mujer Raquel —a la que conoció dos años antes del accidente—, fueron padres de un bebé llamado Gonzalo. Antes de que estallase la pandemia la Junta le distinguió junto a otras nueve personas y entidades cordobesas relevantes por su compromiso y esfuerzo en la mejora de la sociedad. Al grito de «dadnos muros para poderlos derribar», ha viajado con su silla a la India, Costa Rica, Panamá, Sri Lanka, Tailandia y Canadá, entre otros países, y vive la vida con una energía que se contagia. En la actualidad, además del tenis, imparte charlas para empresas y comparte su vida en las redes sociales, donde tiene más de 250.000 seguidores para los que se ha convertido en todo un ejemplo de lucha y de superación.

García lleva ahora su lucha a su primer libro “Irrompible, el arte de levantarse siempre una vez más”. Tras su accidente, cualquiera se habría venido abajo, pero él no. Decidió que no iba a dejar que un obstáculo le hundiera y se propuso seguir viviendo sin límites, intensamente y con la alegría por bandera, cambiando el snowboard por el tenis, convirtiéndose a base de mucho esfuerzo en uno de los mejores tenistas en silla de ruedas del país. En este libro, Cisco nos cuenta su historia y comparte con nosotros sus reflexiones y los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su vida y que le han ayudado a superar los momentos más difíciles. Porque, como él mismo dice, no hay que huir de las dificultades, hay que enfrentarlas, y entender que las cosas requieren tiempo y esfuerzo. En la vida nos sucederán cosas que serán maravillosas y otras que serán muy duras, todo forma parte de la experiencia. Lo importante es la actitud que mantengamos. Que nos levantemos después de caer. Que abracemos la vida tal como nos viene, buscando siempre la manera de salir adelante. Éste es el espíritu de Cisco y así nos lo transmite en las páginas de este libro.

El 10 de noviembre se publica. Que nerviossssss! �� Ya disponible la preventa. https://t.co/POaPoC7bJ5 — Cisco García (@CiscoGarVe) November 5, 2020

Cisco explica en la introducción que escribe este libro “sin grandes pretensiones. No sé si llegará a mucha o a poca gente, y no sé si les ayudará a enfrentarse a este mundo loco en el que vivimos y si les dará herramientas para encarar las distintas circunstancias a las que nos expone la vida. Lo que sí sé es que lo escribo desde lo más profundo de mí. Ahora, desde mi silla, sigo persiguiendo sueños, viviendo con intensidad y disfrutando la vida al máximo, habiendo añadido además dos pasiones, dos retos: uno, el tenístico, de meterme en lo más alto que pueda en el circuito mundial; y otro, el social, que es ayudar a cambiar la visión que la sociedad tiene de la discapacidad. Si por el camino puedo inspirar algunas vidas, darles motivos para creer, para luchar, para vivir y para sonreír, todo habrá merecido la pena”.

“Pasitos cortos, pequeños logros. Creo que esto es con todo en la vida. Cuando tengo muchos frentes abiertos, intento ir uno por uno, solucionando cosas poco a poco, y eso hace que no me agobie tanto. Cuando tienes muchas cosas e intentas resolverlas todas a la vez puede llegar la ansiedad”, explica el tenista así como aprender a disfrutar del camino, porque “es muy común ver historias de depresiones en gente rica, famosa y de éxito que parecen tenerlo todo en la vida. Entonces, si lo tienen todo, ¿por qué están tristes? Supongo que las razones serán muchas, pero tengo claro que una de las principales es que el ser humano nunca está satisfecho con lo que tiene”.

Cuenta García que “uno de mis objetivos era clasificarme para los Paralímpicos de Tokio 2020, que debido a la crisis de la COVID-19 se han pasado al verano de 2021. Antes de este cambio, para clasificarme para los Paralímpicos tenía que estar a fecha 8 de junio de 2020 entre los cuatro mejores del país y entre los cuarenta mejores del mundo. Por lo tanto, desde junio de 2019 los torneos que jugaba ya contaban para dicha clasificación” y “a medida que avanzaba el año y que los resultados que esperaba llegaban con cuentagotas, dejé de disfrutar e ir a jugar me suponía un problema. Me había obsesionado tanto con el objetivo que había dejado de disfrutar del proceso. En diciembre, en Kenia, en el último torneo del año, en el que encima me lesioné y me fue fatal, toqué fondo, y después de estar varios días muy jodido, me di cuenta de que no valía la pena estar así. Me di cuenta de que me había perdido de mi idea de vida, que es ser feliz. Aunque sea luchando, que también se disfruta mucho si es lo que te motiva, la vida es para disfrutarla. Pero si no disfrutas esa lucha, si comienza a ser un infierno, no merece la pena”.

“Que quede claro: tú eres quien dirige tu vida, y nadie vendrá a sacarte las castañas del fuego. Y tampoco creo que sea bueno que lo hagan, pues si sobreproteges a alguien, lo estás volviendo débil”, es el resumen de un libro que edita Alienta (Grupo Planeta) y que estará a la venta a partir del próximo día 10 de noviembre a un precio de 15,95 euros (7,99 en formato e-book).

