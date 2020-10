Vanesa Martín le dedica un tema al tenista cordobés Cisco García y su historia de superación

Cisco García es un abogado apasionado del snowboard al que un mal salto, el 28 de diciembre de 2015, mientras practicaba freestyle en la estación de esquí de Mayrhofen (Austria), le dejó en silla de ruedas y le cambió para siempre el guion y la perspectiva. Su próximo reto pasa por estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio compitiendo en tenis en silla de ruedas. Actualmente es el quinto de España y el 64º del mundo y ha llegado a estar el 4º y el 58º. Para ir a Tokio necesito alcanzar el top 40 mundial y top 4 nacional. El 14 de febrero pasado, además, Cisco y su mujer Raquel —a la que conoció dos años antes del accidente—, fueron padres de un bebé llamado Gonzalo. Y, cumplido el sueño de la paternidad, pide que igual que ha llegado la revolución feminista, hace falta también la suya y que ojalá dentro cinco, seis o 10 años veamos con naturalidad a invidentes o gente con prótesis o en sillas de ruedas en las playas, los supermercados… o las discotecas (bueno, ahora no). En febrero, antes de que estallase la pandemia la Junta le distinguió junto a otras nueve personas y entidades cordobesas relevantes por su compromiso y esfuerzo en la mejora de la sociedad.

La historia de Cisco ha llamado la atención de la cantante Vanesa Martín, que acaba de presentar el tema “Salto Mortal” dentro de su nuevo disco “Siete veces sí”, y que se ha inspirado en la historia de superación del tenista cordobés en silla de ruedas Cisco García y su mujer Raquel Rostro.

La artista malagueña explicó en redes sociales que a Cisco y Raquel los invitó a un concierto en La Axarquía en Córdoba, y que al conocerlos se quedó “con ganas de charlar más con ellos, de conocerlos más”. Más tarde, en un programa de Canal Sur “tuve la oportunidad de darme cuenta que era una persona que se había reinventado a sí misma sin perder la alegría y vitalidad que le han llevado hasta estos días”.

Después de ese primer encuentro, la artista quiso tener un encuentro con la pareja en Instagram y Martín expresó luego que “para mí esta canción es luz, como vuestra historia. Es luz”. Por su parte, Cisco se mostraba realmente emocionado: “Desde que me he lesionado me han pasado cosas muy bonitas que ni en mis sueños pensé que pudieran ocurrirme. Y esta es una de las cosas más bonitas que me han ocurrido desde que estoy en silla”.

Cisco García, además, publicará en breve su primer libro, titulado “Irrompible” y que distribuirá la editorial Planeta.

