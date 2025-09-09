COPE
El IAS-CSIC reivindica la agricultura sostenible como respuesta al cambio climático y al reto de alimentar al mundo

La institución recuerda que el cambio climático, el crecimiento de la población y la obligación de preservar el medioambiente hacen de la agricultura sostenible no una opción, sino una exigencia ineludible

Cultivo de girasol

Fran Durán

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con sede en Córdoba, se ha sumado a la celebración del Día Mundial de la Agricultura subrayando la necesidad de compatibilizar la producción de alimentos con la conservación y protección de los recursos naturales. La institución recuerda que el cambio climático, el crecimiento de la población y la obligación de preservar el medioambiente hacen de la agricultura sostenible no una opción, sino una exigencia ineludible. 

El IAS-CSIC es un centro de referencia nacional e internacional en el ámbito de las ciencias agrarias, y actualmente desarrolla más de 90 proyectos de investigación. Sus líneas de trabajo se articulan en tres grandes programas científicos: Agronomía, Mejora genética vegetal y Protección de cultivos. En todos ellos se persigue una ciencia de excelencia, capaz de generar modelos agrícolas basados en parámetros de sostenibilidad, que sean aplicables en el campo y útiles para agricultores, técnicos y responsables de la gestión agraria.

En el área de Agronomía, los esfuerzos se dirigen a resolver problemas relacionados con la escasez de recursos hídricos y la conservación de los suelos, dos de los principales retos a los que se enfrenta la agricultura mediterránea. El equipo del IAS investiga sobre gestión del riego, ingeniería e hidrología, modelización de cultivos, erosión del suelo y agricultura de conservación. Además, aplica técnicas de teledetección a los sistemas de riego, lo que permite un uso más eficiente y racional del agua, un recurso cada vez más limitado en la cuenca mediterránea.

La línea de Mejora genética vegetal se centra en cultivos estratégicos como cereales, leguminosas, oleaginosas anuales y olivar. La investigación busca incrementar la resistencia a estreses bióticos (enfermedades, plagas) y abióticos (sequía, altas temperaturas), mejorar la calidad de los productos y desarrollar nuevas variedades adaptadas a las demandas del mercado nacional e internacional. En este terreno, el IAS-CSIC combina la mejora genética tradicional con las técnicas más avanzadas de biología molecular y edición de genes, situándose a la vanguardia en el desarrollo de nuevas variedades capaces de resistir condiciones adversas y responder a los desafíos alimentarios globales.

El tercer eje de trabajo, Protección de cultivos, aborda problemas asociados a microorganismos, nematodos y flora arvense. El centro investiga modernos métodos de diagnóstico y modelización de enfermedades y patógenos emergentes, además de diseñar herramientas de control sostenible integradas en estrategias de agricultura y economía circular. Estas aproximaciones buscan reducir la dependencia de pesticidas químicos, mejorar la salud de los suelos y contribuir a sistemas productivos más resilientes y equilibrados.

Más allá de la investigación básica, el IAS-CSIC otorga un papel central a la transferencia del conocimiento. Gran parte de su labor se dirige a ofrecer soluciones prácticas a agricultores y técnicos. En esta línea, el centro ha elaborado guías para un mejor manejo de los suelos, del agua de riego y de los cultivos. También ha desarrollado plataformas digitales que facilitan cálculos clave, como las dosis adecuadas de fertilizantes, contribuyendo así a un uso más eficiente de los recursos y a una reducción del impacto ambiental.

Las nuevas tecnologías son otro pilar en la estrategia del instituto. Herramientas como la teledetección y la inteligencia artificial permiten optimizar la gestión del riego, de manera que los agricultores puedan programar con precisión la aplicación del agua y ajustarla a las necesidades reales de los cultivos. Estos avances ofrecen un enorme potencial para mejorar la sostenibilidad de la agricultura en un contexto de creciente escasez de recursos.

