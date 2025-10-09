La Guardia Civil celebrará con un desfile en Córdoba el día de su patrona, la Virgen del Pilar

Un año más, la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba celebrará el próximo domingo 12 de octubre la festividad de la Virgen del Pilar, que es la patrona del Cuerpo, con un acto institucional y un desfile militar, que tendrá lugar en la Avenida Medina Azahara, donde se ubica la Comandancia de la Benemérita.

Según ha informado la Guardia Civil, el evento principal comenzará sobre las 9,30 horas con el izado de la bandera de España y, una vez finalizado este acto, entorno a las 10,15 horas y para todas aquellas personas que deseen presenciarlo, tendrá lugar en la Avenida Medina Azahara, frente a la sede de la Comandancia, un desfile militar en el que intervendrán distintas unidades del cuerpo.

En concreto, tomarán parte en el mismo una escuadra de gastadores, dos secciones compuestas por guardias civiles de la Comandancia, una sección de guardias civiles de distintas especialidades, así como vehículos que habitualmente son utilizados por los guardias civiles en su servicio diario.

Con esta celebración se pretende acercar la Guardia Civil a la ciudadanía, dándoles a conocer las especialidades con las que cuenta el Cuerpo en la provincia y la labor cotidiana que desarrolla al servicio de la sociedad.

Posteriormente, a las 12,00 horas y en la Mezquita-Catedral de Córdoba, el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández González, oficiará la Santa Misa en honor de la Virgen del Pilar para todas aquellas personas que deseen asistir.