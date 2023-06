El Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 42ª edición con un programa formativo de alto calibre

El Festival de la Guitarra de Córdoba, uno de los eventos más prestigiosos del mundo en torno a este instrumento, ha presentado su 42ª edición, que se llevará a cabo del 6 al 15 de julio de 2023. Este festival no solo se reconoce por su programa de conciertos, sino también por un notable programa formativo, donde destacan las raíces y la esencia del arte de la guitarra y el baile flamenco. Así lo ha indicado la organización del festival en una nota en la que ha detallado que en esta edición se llevarán a cabo nueve cursos dedicados a distintas disciplinas relacionadas con la guitarra clásica y flamenca, y el baile flamenco.

Estos talleres corren a cargo de eminentes especialistas de renombre internacional, y se presentan como una gran oportunidad para todos aquellos músicos interesados en aprender y perfeccionar sus habilidades. En el área de guitarra clásica, destacan los cursos de Manuel Barrueco, que vuelve tras su ausencia en las dos últimas ediciones, David Russell y Ana Vidovic, guitarristas todos ellos de avalado prestigio internacional. El maestro Barrueco imparte el curso 'Técnica e Interpretación en la guitarra clásica' los días 9 y 10 de julio. Por su parte, David Russell enseñará 'Desarrollo de la Interpretación Musical y Técnica en la Guitarra Clásica' los días 11 y 12 de julio y Ana Vidovic ofrecerá 'Interpretación en la Guitarra Clásica' los días 13 y 14 de julio.

El objetivo de estos cursos es que los alumnos mejoren sus habilidades técnicas e interpretativas, haciendo especial hincapié en la calidad del sonido, el color, el fraseo o la articulación. El programa formativo de guitarra flamenca contará por primera vez con los maestros Juan Gómez 'Chicuelo' y Diego del Morao, además de con la siempre destacada participación de José Antonio Rodríguez. Rodríguez impartirá el curso 'Técnica, Expresión y estética en la guitarra flamenca de concierto' del 6 al 8 de julio; 'Chicuelo' presentará el curso 'Guitarra 3.0' del 10 al 12 de julio, y Diego del Morao enseñará 'Falsetas, técnica y acompañamiento al cante' los días 13 y 14 de julio. El maestro José Antonio Rodríguez dividirá su curso en dos bloques.

En el primero, se trabajará la técnica de cada alumno en una clase general; si bien a partir del segundo día, Rodríguez dedicará atención individual a cada estudiante, dentro del colectivo, para poder así corregir posibles errores de composición, técnica o dinámica. Por su parte, en sus respectivos cursos, Juan Gómez 'Chicuelo' y Diego del Morao compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre diferentes falsetas, así como las técnicas y estudios que han sido esenciales para su desarrollo artístico.

También hablarán del papel del guitarrista como acompañante del cante y del baile, dando especial importancia, ya no solo a la armonía, sino también al ritmo. Además, en esta edición hay un añadido especial para la guitarra flamenca con un taller de guitarra de acompañamiento al baile, dirigido por la bailaora Inmaculada Aguilar, que participa en el curso junto al guitarrista David Navarro y a la cantaora Gema Cumplido.

Este curso se celebrará del 9 al 12 de julio y en él se pretende estudiar los códigos y técnicas guitarrísticas que se emplean en el acompañamiento al baile flamenco en distintas coreografías. En concreto, se trabajarán los palos de alegrías, soleá y seguiriyas. Asimismo, en el ámbito exclusivo del baile flamenco, el Festival cuenta con la colaboración de Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018, quien impartirá el curso 'Baile y cante.

El baile por abandolaos y seguiriyas' del 7 al 9 de julio. A su vez, Rafael Estévez y Nani Paños, galardonados con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación en 2019, ofrecerán un curso titulado 'Baile Flamenco, reconstrucción y fantasía' el día 6 de julio, donde, en dos horas intensivas, se trabajará una coreografía actual de esta compañía basada en los bailes por alegrías de bailaoras y bailaores históricos como Juana Vargas 'la Macarrona', Salud Rodríguez, Juan Sánchez 'El Estampío', Antonia Gallardo 'La Coquinera' o Concha Borrull. Igualmente, cabe destacar que existe un cupo de plazas para alumnos oyentes para los talleres de David Russell, Manuel Barrueco y Ana Vidovic.





LUGAR DE CELEBRACIÓN

Todos los cursos tendrán lugar en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, excepto el taller de guitarra de acompañamiento al baile y los cursos de baile flamenco que se celebran en el Teatro de La Axerquía. Los precios para los cursos varían dependiendo de la disciplina y la duración del curso, oscilando desde los 60 euros que cuesta el taller de Estévez/Paños o la asistencia como oyente a los cursos de guitarra; hasta los 180 euros para los cursos más extensos como alumno activo en guitarra clásica y flamenca, así como en el taller de guitarra de acompañamiento al baile.

Por su parte, el taller de baile de Olga Pericet cuesta 100 euros. Las inscripciones para los cursos, tanto para alumnos activos como para oyentes, ya están abiertas y se pueden realizar a través de la web del festival. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse lo antes posible para asegurar su participación en este evento. Asimismo, los alumnos activos tendrán precios especiales para la asistencia a los conciertos programados en el Festival, con costos de 12 euros para el Gran Teatro, diez euros para el Teatro Axerquía y tres euros para el Teatro Góngora. La inscripción como alumno oyente, sin embargo, no dará derecho a estos precios especiales.

DESCUENTOS





El Festival también ofrece otros descuentos importantes como, por ejemplo, la posibilidad de inscribirse a dos cursos de guitarra por 320 euros, tres por 420 euros, cuatro por 520 euros y cinco cursos por 620 euros. En los cursos de baile flamenco, se puede acudir a los dos programados (Estevez/Paños y Pericet) por 120 euros. Además, hay otros descuentos disponibles (entre un 25 y un 30%) para estudiantes y profesores de los Conservatorios de Música y Danza de Córdoba, desempleados y miembros de agrupaciones guitarrísticas, previa solicitud y acreditación.