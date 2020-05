ETSIAM celebra su San Isidro más importante

La historia de San Isidro, cuya festividad se celebra hoy, se sale de lo común en el santoral de España. En un tiempo durante el cual la mayoría de santos respondían al perfil de eclesiásticos y hombres de familia noble, Isidro Labrador fue un hombre laico y casado de origen popular que alcanza la santidad a través de milagros de naturaleza agrícola. Por ser el patrón de agricultores y ganaderos, entrevistamos en COPE a la directora de la Escuela Técnica de Ingenieros Agronómos y de Montes, Rosa Gallardo.

Feliz Día de San Isidro. ¿Qué actividades tenéis previstas en ETSIAM para este día tan especial y en unas circunstancias tan anómalas?

Muchas gracias y Feliz Día de San Isidro para todos; para los agricultores, para los profesionales y para todos los que de alguna manera tienen relación con la agricultura, con el campo y con el sector primario. Es un San Isidro especial y diferente, pero desde la ETSIAM entendemos que es el San Isidro más importante que nunca hemos celebrado. Hemos organizado distintas actividades a lo largo de esta semana. Comenzamos el miércoles con una actividad dirigida a la empleabilidad en tiempos de cambio, para lanzar un mensaje a la sociedad de que hay futuro y que el sector agrario va a seguir generando empleo. La posibilidad de emplearse y la necesidad de buenos profesionales en el sector creo que va a seguir intacta.

Ayer también en colaboración con el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos de Andalucía y el resto de las escuelas de ingeniería agronómica en Andalucía organizamos un evento para analizar los retos de futuro del sector agroalimentario y qué podemos hacer todos los que estamos implicados en este ecosistema en torno a la agricultura y el sector agrario. Fue un evento interesante del que que salimos con la impresión de que, a pesar de que las circunstancias, el sector agrario es una parte de la solución para esta crisis. La sociedad nos necesita, pero necesita un sector que sea dinámico, innovador y que fuera la respuesta a esos retos que se están planteando.

Por último, ya hoy en el día de San Isidro Labrador en condiciones normales hubiéramos estado reunida toda la familia ETSIAM para recordar lo que aconteció durante el año. Por San Isidro homenajeamos a nuestros jubilados y felicitamos a aquellos que han obtenido reconocimiento y es también el acto de graduación de nuestros estudiantes. En este año hemos convertido esta celebración en un San Isidro solidario porque pensamos que todo lo que ocurrió durante el año pasa a un segundo lugar y las felicitaciones son para toda la familia ETSIAM por su solidaridad por haber entendido que es tiempo de ayudar y ver esa mirada en los que más lo necesitan. Si esta crisis ha puesto de manifiesto que lo esencial es la alimentación, desgraciadamente no todos pueden alimentarse y hemos tratado de poner nuestro granito de arena para que junto con el Banco de Alimentos podamos llegar a familia que no tiene garantizada la tiene garantizada la alimentación hemos logrado recaudar 14.200 euros.

El otro día le pregunté al alcalde de una pedanía de Iznájar -Ventorros- sobre cómo puede afectar esta crisis al campo cordobés. Él me dijo que no tanto como a otros sectores porque su trabajo no cambia. ¿Estás de acuerdo?

Creo que la crisis nos afecta a todos. Efectivamente, hay sectores esenciales que han mantenido su actividad durante toda la toda la crisis, pero esta actividad se ha realizado en circunstancias difíciles. El sector agrario ha seguido trabajando y activo, pero ha tenido problemas muy importantes de mano de obra y de transporte. El consumo también se ha visto afectado. La demanda de determinados productos está cambiando y seguirá cambiando como consecuencia de la crisis económica. Comer vamos a tener que seguir comiendo y al ser un sector esencial y estratégico el impacto está siendo menor que en otros que en otros sectores, pero yo no me atrevería a decir que las cosas siguen igual.

No olvidemos que antes de la crisis el sector estaba reclamando precios justos y había problemas también con la negociación del presupuesto de la Política Agraria Común y, sin embargo, el sector ha sido capaz de olvidarse de sus problemas y de ponerse a disposición de la sociedad.

El sector tiene problemas derivados de la crisis. Esta crisis puede ayudar a mirar al medio rural de otra forma y creo que el medio rural va a ser parte de la solución y puede dar respuesta a demandas que ahora mismo tiene la sociedad y que no se van a poder responder desde otros ámbitos.

��“Hay grandes retos por delante, la sociedad necesita que demos respuesta a esos retos en el futuro. El sector necesitará conocimiento, investigación e innovación para avanzar y a los mejores profesionales para acompañarlos en este camino” Feliz #SanIsidro2020#FamiliaETSIAMpic.twitter.com/hxL7iRV7GX — ETSIAM #ContadConNosotros (@ETSIAMCordoba) May 14, 2020

Desde ETSIAM vuestro reto, corrígeme si equivoco, pasa por la conexión entre Universidad y Empresa e impulsar la agrodigitalización. ¿Cómo puede afectar la crisis que se avecina a vuestra hoja de ruta en estos aspectos?

Efectivamente, es uno de los principales retos que tiene la ETSIAM: impulsar, ayudar y acompañar al sector agroforestal y agralimentario en esa necesaria transformación digital que no es ya una estrategia para ganar competitividad, sino que será absolutamente imprescindible para poder defender y mantener una agricultura y una ganadería y unas actividades forestales y agroalimentarias viables en el presente y en el futuro.

Ya antes de la crisis habíamos impulsado distintas iniciativas tanto desde el punto de vista de la formación como la puesta en marcha del máster en transformación digital del sector agroalimentario y forestal, que lo hicimos de la mano de las empresas. Con las empresas estamos formando el profesional que el sector necesita y también hemos impulsado distintos proyectos de investigación también de la mano del sector para facilitar esa necesaria transformación digital. La crisis lo que ha venido es a acelerar estos procesos y a poner de manifiesto aún más la necesidad de incorporación de estas tecnologías a un sector que sin ninguna duda apoyado en la transformación digital va a tener mucho que decir en los próximos años. Queda mucho por hacer, pero creo que todos los actores en alianza podemos impulsar esta transformación que creo que es imprescindible para que el sector pueda defenderse bien en los próximos años. Nosotros seguiremos con la investigación dirigida a ayudar a que esta transformación digital sea una realidad no en unas pocas explotaciones, sino que se democratice la transformación digital a todo el sector y, por supuesto, tenemos una responsabilidad clara en lo que es la formación de los profesionales, para que combinen las competencias agronómicas y forestales con competencias digitales y que ayuden y acompañen al sector en este proceso de transformación.

Otro reto que tenemos ahora mismo importantísimo es la puesta en marcha en breve de un centro de competencias a nivel nacional para la capacitación digital de los distintos actores del sector agroforestal y agroalimentario y de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos dando los primeros pasos y creo que será una herramienta muy útil para que esta transformación sea una sea una realidad. Al final en la transformación digital no sólo hablamos de tecnología, porque la tecnología está disponible y se han conseguido avances importantísimos, pero para que la transformación digital sea una realidad necesitamos capacitación. Necesitamos cambiar actitudes y también un cambio cultural. Y todos estos cambios hay que acompañarlos e impulsarlos.

Lo has comentado antes, estáis llevando cabo una campaña con el Banco de Alimentos. ¿Cómo surge la idea y qué acogida está teniendo?

Hemos puesto en marcha durante un mes una campaña solidaria de la mano del Banco de Alimentos de córdoba que finaliza precisamente hoy día de San Isidro y creemos que a realización de esta donación al Banco de Alimentos de Córdoba es la mejor forma de celebrar es que este San Isidro solidario.

La iniciativa surge de mirar a nuestro alrededor. Estamos viendo que desgraciadamente la alimentación no está garantizada para todos y la crisis que estamos atravesando no ha hecho sino agravar la situación. También vemos las dificultades que encuentran organizaciones que tradicionalmente han trabajado para permitir la alimentación de familias que de otra forma no podrían hacerlo como el caso del Banco de Alimentos.

En este difícil escenario no nos podíamos quedar parados con algo tan estrechamente vinculado a nuestro centro y decidimos apoyar a una organización que es un elemento más es un eslabón de la cadena agroalimentaria, porque es el eslabón que permite que la alimentación llegue a familias que de otra forma no podrían alimentarse. Abrimos una cuenta para el apoyo a través de la familia ETSIAM y con ello queríamos también ayudar a la plataforma Todos por Córdoba que se había impulsado a través del del Ayuntamiento.

La respuesta sido fantástica y sobrepasado las expectativas que teníamos. Nos propusimos alcanzar una meta de una recaudación de diez mil euros y la generosidad ha sido enorme y cerramos hoy la campaña con casi quince mil euros recaudados. Es una satisfacción enorme en primer lugar porque da alegría ver la solidaridad de las personas, pero la principal satisfacción es porque el Banco de Alimentos podrá ayudar a familias y podrá realizar seguir realizando esa labor tan importante que hace, tan necesaria e imprescindible en estos momentos tan duros que estamos atravesando.

