La Escuela Agronómica de la UCO lanza una campaña solidaria para lograr 10.000 euros en un mes

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO), dada su directa vinculación con la alimentación y ante las "semanas tan difíciles que estamos viviendo" a causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, ha lanzado una campaña solidaria para colaborar con la Plataforma 'TodosPorCórdoba' y el Banco de Alimentos, y lograr así 10.000 euros en un mes, de los que ya ha logrado 6.000 en los primeros cinco días.

Entienden en la Etsiam que ello se hace ahora muy necesario, ya que, "desgraciadamente, la alimentación no está garantizada para todos, pues no todos pueden alimentarse, y la crisis que atravesamos no ha hecho sino agravar la situación".

De hecho, "las necesidades son en estos momentos mayores, al igual que lo son las dificultades que encuentran organizaciones que tradicionalmente han trabajado para permitir la alimentación de familias que, de otra forma, no podían hacerlo, como es el caso del Banco de Alimentos de Córdoba".

En este difícil escenario, la Etsiam ha querido colaborar con la mencionada Plataforma 'TodosPorCórdoba' impulsando "un proyecto colectivo de Escuela", que refleje su compromiso con la alimentación y también con la sociedad.

Así, la pasada semana puso en marcha una campaña, junto con el Banco de Alimentos de Córdoba, con la que se pretende despertar la solidaridad de toda la 'Familia Etsiam', para apoyar a esta organización, que es un "eslabón esencial de la cadena de valor agroalimentaria, cuya labor permite alimentar a muchas familias que de otra forma no podrían subsistir".

Banco de Alimentos ha abierto una cuenta específica para esta campaña (ES95 0237 0210 3091 7211 8211), que se plantea como objetivo alcanzar una donación conjunta de los mencionados 10.000 euros, con los que poder ayudar a alimentar a tantas familias que lo necesitan.

En los primeros cinco días de la campaña se han superado ya los 6.000 euros de recaudación, lo que lleva a la Etsiam a agradecer profundamente la generosidad de profesores activos y jubilados, estudiantes, Personal de Administración y Servicios (PAS) y antiguos alumnos, que hoy son profesionales y empresarios del sector agroforestal, "que desde el principio han apoyado sin fisuras la iniciativa".

Mención especial merece, a juicio de la Etsiam, "la movilización del colectivo de estudiantes" que, a través del Consejo de Estudiantes, "han demostrado su solidaridad y compromiso con la sociedad". La campaña permanecerá abierta durante un mes.

