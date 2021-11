Como cada año, con la llegada de la Navidad los niños españoles escriben sus cartas de Reyes Magos y Papá Noel con la esperanza de recibir todos los regalos elegidos. Videoconsolas, muñecas, juegos de mesa, construcciones, etc. son los regalos preferidos de los más pequeños de la casa pero, ¿cuáles son los mejores juguetes para regalar este año?

Como cada año, un jurado de expertos ha elegido los Mejores Juguetes del Año en diferentes categorías, valorando aspectos como diseño y jugabilidad, su capacidad para transformar el mundo o empoderar a las niñas.





Tras la campaña 2020 marcada por la situación sanitaria de emergencia, el sector del juguete espera recuperar las cifras de 2019 en una campaña que estará marcada por los problemas del transporte a nivel internacional. No obstante, una de las principales preocupaciones del sector se deriva de los problemas de transporte a nivel internacional que se están produciendo, especialmente, en las importaciones, lo que afecta a la cadena de suministro de muchas materias primas. A consecuencia de ello, se teme que haya rotura de stock en algunos juguetes, pero afortunadamente el sector cuenta con una amplia oferta de productos que podrán seguir cumpliendo los deseos de los más pequeños.





Estos son los juguetes que más te costará encontrar para regalar en Navidad





Promovido por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, un jurado de expertos independientes del mundo de la distribución, medios de comunicación, profesionales del mundo infantil, pedagogía, investigación y psicología, entre otros, ha elegido un año más los Mejores Juguetes 2021. Un listado de imprescindibles para esta Navidad y para las cartas de los niños y niñas.

A las 11 categorías premiadas por tipología de producto se suman las categorías centradas en la transmisión de valores como la igualdad, empoderamiento o solidaridad sin dejar de lado los juguetes sostenibles, ya sea por los materiales con los que están hechos o por el propósito del juego. Estos son los mejores juguetes para esta navidad:

Jovi Plastilina Multicultural Colors: Gama de PLASTILINA JOVI de colores que reproducen la diversidad de los distintos tonos de piel de las personas en el mundo. Celebramos la muticulturalidad y diversidad aportando herramientas basadas en los principios de inclusión e igualdad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Rubbish Race de Juguetes Cayro: ¿Sabías que el medio ambiente es de color Amarillo, Azul, Marrón, Verde y Gris? Estos 5 colores son los que mantienen limpio el planeta y por eso, y aprovechando las fiestas de nuestro pueblo, vamos a celebrar la ya tradicional prueba de colores, en la que participantes deberán ser los más rápidos reciclando objetos. ¿Serás tú el ganador de la prueba de este año? Demuéstralo recordando los 5 colores del medio ambiente y qué depositamos en cada uno de ellos.





Bambino – Follow Me Ball de Diset: Follow me ball es una pelota motorizada que se ilumina y cambia de color mientras rueda para que el bebé la siga. La pelota se ilumina y los colores cambian a medida que se mueve. El movimiento es aleatorio y no se aleja mucho del bebé gracias a sus cambios de dirección.





My Magic Mixie de Famosa: ¡Ahora los niños podrán crear su propio Magic Mixie! Para su creación deberán seguir todos los pasos del libro mágico que viene incluido. El libro les guiará para que sepan que ingrediente deben echar y para qué sirve cada uno. Después de cada ingrediente, deberán darle 3 veces con la varita. Tras unos segundos de humo mágico podrán descubrir su mascota. Una vez creada podrán jugar con él ¡porque es interactivo! Dándole con la varita en la gema podrá conceder deseos, recitar hechizos y entrar en un trance mágico para crear hechizos sin parar con los niños.





Mole de Juguetes Cayro: Se nos ha colado un topo en nuestro jardín. El pobre se ha quedado atrapado en sus túneles y tenemos que tratar de ayudarlo a salir. Mole es un juego de retos que se puede jugar en solitario o de forma colaborativa.





Mechanics Gravity Combo Race&Loops de Toy Partner: Construye hasta 11 circuitos diferentes con looping y cañones magnéticos. ¡Disfruta jugando con las fuerzas invisibles de la naturaleza!





My Model Doll Design Popstar: Con My Model, conviértete en diseñador y estilista, creando looks increíbles para tu muñeca. Corta la tela siguiendo los patrones impresos o diseñar tus propios patrones en la tela. ¡Fácil! Sin hilo ni aguja, la ropa se sujeta a la muñeca. ¡Crea diferentes peinados para tu muñeca, cortando el cabello como quieras!





Lucky Bob de IMC Toys: Las divertidísimas figuras de Lucky Bob harán que los niños no paren de reírse mientras juegan con ellas. Cada figura viene con su accesorio con el que interactuar recreando así sus gags favoritos, también incluye una carta que permite desbloquear recompensas exclusivas en la App de Lucky Bob. Hay 60 Lucky Bobs distintos para coleccionar ¡encuéntralos todos y completa tu colección!





Bubiloons de IMC Toys: Los Bubiloons son los animalitos que hacen pompas con su boca. Gira el caramelo y... ¡descubrirás a tu Bubiloons animalito sorpresa! ¡En cada cápsula encontrarás 8+ sorpresas y podrás hacer pompas con tu Bubiloons apretando su cabecita! Separa la pompa del animal para decorarla con bolitas de colores y crear accesorios súper chulos.





Fisher Price Libro gigante de actividades: ¡El nuevo y espectacular libro de historias de Fisher-Price® ha llegado! Una nueva y distinta forma de jugar donde los pequeños se divertirán como nunca a la vez que aprenden. Descubrirán infinitas sorpresas en 360 grados, desde un libro gigante con 3 páginas de cuentos, hasta un centro de actividades vertical con mucha diversión. Formas para clasificar, juguetes giratorios, deslizantes, puerta de escondite y botones luminosos que activan más de 120 canciones, sonidos, melodías y frases.





T- Racers Turbo Wheels de Magicbox: Mini coches coleccionables. Cada producto/rueda contiene 5 sobres sorpresa- 1 piloto, 1 parte frontal, 1 parte trasera, 1 cabina 4 ruedas. En total son 8 coches. Todas las piezas son intercambiables, existen más de 500 combinaciones.





Centro de juegos deportivos de Intex: El centro de juegos deportivos fomenta la actividad y el juego al aire libre con el plus de poder hacerlo sobre el agua. ¡Refrescante y divertido! Los niños podrán chutar a portería, jugar un partido de voleibol, practicar con el bate y la pelota de béisbol o refrescarse en el agua cuando terminen el partido

Kidizoom Video Studio de Vtech: Súper divertida cámara para grabar tus propios videos con fondos diferentes. Podrás ser el presentador del tiempo, transportarte a la época de los dinosaurios, ¡e incluso hacerte invisible!





También te puede interesar: