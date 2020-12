Esta es la noticia que ha recibido Carmen Posadas y que le ha llenado de felicidad

Hace solo quince días que salió a la venta la última novela de la escritora Carmen Posadas y que lleva por título "La leyenda de la Peregrina".

Carmen Posadas, en la entrevista emitida en Mediodía COPE, ha desvelado que ayer recibió una noticia que la ha llenado de felicidad. Y es que su novela se vuelve a reeditar lo que la convierte en su tercera edición, y eso significa que ha sido muy bien acogida por sus lectores.

También hace pocos días también se conocía que se reeditaba la obra en su segunda edición, y lo compartía a través de su cuenta de Instagram.

"La leyenda de la Peregrina" cuenta la historia de la mítica perla que cuenta con casi cinco siglos de historia. Procedente de las aguas del mar Caribe, fue entregada a Felipe II y desde entonces se convirtió en una de las joyas principales de la monarquía hispánica. Pasó por herencia por el joyero de varias reinas hasta que, después de la Guerra de la Independencia, fue llevada a Francia.

En ese momento comenzó la segunda vida de la Peregrina, cuyo momento culminante fue cuando, ya en el siglo XX, Richard Burton se la regaló en prenda de amor a otra mujer de leyenda: la inmensa actriz Elizabeth Taylor.

Confesando su inspiración a partir del clásico contemporáneo El escarabajo de Mújica Laínez, Carmen Posadas escoge como protagonista de su nuevo proyecto a un objeto destinado a pasar de mano a mano y a tener una trayectoria azarosa, aventurera y, sin lugar a dudas, digna de la gran novela que el lector tiene en sus manos.

Audio Escucha la entrevista a Carmen Posadas

Para Posadas lo más difícil ha sido "documentarme en 500 años de historia, porque a pesar de que existe mucha documentación sobre la Peregrina, he querido que el lector tuviera la sensación que de estaba mirando por el agujero de la cerradura la vida privada de todos estos personajes que aparecen en la novela. Yo no voy a hablar de cómo se levantó El Escorial o lo que aparece en los libros de historia, eso ya lo saben mis lectores. Me he querido centrar en dar a conocer cómo era Felipe II como persona, la parte más íntima y más humana", afirma Carmen Posadas.

Esta tarde a las 17:00 horas estará en el Real Círculo de la Amistad dentro del Foro Cultural de ABC, el cual puedes seguir en directo aquí

SOBRE CARMEN POSADAS

Carmen Posadas es hija de un diplomático y una restauradora, y es la primogénita de cuatro hermanos, tres niñás y un niño. Hasta los 12 años vivió en Uruguay, cuando por motivos laborales de su padre se trasladó a Argentina, España, Inglaterra —donde fue al colegio— y Rusia. Se casó con Rafael Ruiz de Cueto, y de este matrimonio tuvo dos hijas, Sofía (1975) y Jimena (1978).

El 1 de octubre de 1988 en la embajada de España en Viena, se casó en segundas nupcias con Mariano Rubio, gobernador del Banco de España entre 1984 y 1992.​ En 1985 adquirió la doble nacionalidad uruguaya y española. En televisión la pudimos ver en 1988 en el programa "Entre líneas".

Sus comienzos como escritora fue en 1980 a través de literatura infantil y juvenil durante siete años. Ya en 1984, gracias a su libro "El señor Viento Norte" se alzó con el Premio Nacional de Literatura a la mejor edición. A partir de ahí ha ido cosechando existos.

TE PUEDE INTERESAR