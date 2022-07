Echa a andar la XII Legislatura en el Parlamento Andaluz con Jesús Aguirre como presidente de la Cámara

el cordobés y exconsejero de Salud en la Junta, Jesús Aguirre, ha tomado posesión hoy de su nuevo puesto como presidente del Parlamento. Lo ha hecho, precisamente, en la votación que ha constituido la cámara andaluza tras las elecciones y la mayoría absoluta que cosechó el Partido Popular de Juanma Moreno.

El Partido Popular de Andalucía (PP-A) ha celebrado la decisión anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía en funciones y líder del PP-A, Juanma Moreno, para que el cabeza de lista del PP por Córdoba al Parlamento andaluz y consejero de Salud y Familias en funciones, Jesús Aguirre, presida la Cámara autonómica en su XII Legislatura.

Así lo señaló este miércoles en rueda de prensa en Córdoba el coordinador general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, afirmando que se trata de un reconocimiento a "la labor importantísima y brillante que Aguirre ha realizado en la gestión sanitaria", al mismo tiempo que es "toda una declaración de intenciones para la nueva legislatura elegir un perfil como éste para presidir el Parlamento andaluz, por su humanidad, empatía y diálogo".

En este sentido, el número tres del PP andaluz ha destacado que Aguirre "es una persona de consenso y de carácter conciliador, que sabe tender la mano permanentemente a todas las personas", y ha considerado que su propuesta para presidir la Cámara autonómica "es un gran acierto".

Junto a ello, Repullo ha subrayado que Aguirre "ha afrontado el peor momento que se ha vivido de la Junta, luchando contra una pandemia que dejaba una situación muy compleja y en la que el consejero ha estado dando soluciones y alternativas".

Con ello, Repullo ha trasladado la enhorabuena a Aguirre por su propuesta y ha indicado que "es un orgullo que, por primera vez, un cordobés del Partido Popular vaya a presidir el Parlamento de Andalucía".

"EFECTO BOOMERANG"

Por otra parte, el coordinador general del PP-A ha advertido que "los nuevos impuestos anunciados por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la banca y las eléctricas tendrán un efecto boomerang en los ciudadanos, que agravará la situación social y económica que se está sufriendo, con un IPC que, según los últimos datos, ha subido en el mes de mayo un 1,9 por ciento en Andalucía alcanzando la cifra histórica de 10,5 por ciento".

Para Repullo, "las consecuencias de las políticas catastróficas de Sánchez y su gobierno se traducen al final en la economía de las familias, que tienen que soportar el encarecimiento del coste de la vida y la cesta de la compra, con subidas en productos básicos como el aceite, los huevos, la leche y la fruta fresca".

El coordinador general del PP-A ha añadido que, "para Sánchez, las supuestas soluciones al final siempre pasan por lo mismo, por subir más los impuestos, que acaban lastrando la capacidad económica de los ciudadanos".

Frente a ello, Repullo ha defendido "las políticas de bajadas de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno y su apuesta por dinamizar la economía, también desde la formación, como el paquete de ayudas que se está planteando para que los jóvenes andaluces, especialmente de las zonas rurales, obtengan un primer empleo".

Repullo entiende que, lejos de ofrecer soluciones a los españoles, "el Gobierno de Sánchez solo quiere pactar con los herederos de ETA y los independentistas que no buscan la unidad de España", y "la consecuencia de ello sigue siendo que Andalucía sufra la pérdida de 1.000 millones anuales por financiación, unos recursos que no podemos seguir perdiendo, pero que sí lo hacemos, además con la complicidad del PSOE de Andalucía, que no piensa en los andaluces, sino sólo en mantener en el poder a Sánchez".

