La disolución del IMTUR, nuevo punto de desencuentro en Capitulares

Tras las palabras del alcalde pronunciadas ayer en las que se mostraba dispuesto a disolver el IMTUR para lograr el apoyo de Vox al presupuesto, esta mañana los grupos de la oposición se han mostrado contarios a esta propuesta.

El más critico ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, quien ha recordado que el problema no es el organismo, sino quien lo dirige, y recuerda que no existe relación directa entre el funcionamiento del IMTUR y el presupuesto municipal. Para García “es surrealista que se elimine un organismo autónomo. Es absolutamente inexplicable políticamente”. Tras lamentarse, el portavoz de IU se ha cuestionado “¿Por qué se elimina el Imtur y no el IMAE? ¿Por qué se elimina el Imtur y no el Imdeco?” .

Audio





Desde el PSOE y Podemos también se han mostrado críticos con este posible cierre. Tanto Pedro García como Isabel Ambrosio han señalado directamente a Bellido a quién han acusado de "mentir y timar" y han pedido a Vox que no se fíe de sus palabras.





Badanelli: "La disolución del IMTUR es una buena noticia”





Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha aclarado que cree que esta petición es la única via posible para acabar con la falta de gestión en el turismo en la ciudad.

Audio









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La portavoz de Vox ha aclarado que "en ningún caso se ha echado la culpa de la mala gestión a los funcionarios, pero ha quedado demostrado que no funciona". A su juicio, "el asunto del Imtur es similar al problema de Urbanismo, cuando múltiples intentos con pequeños cambios fracasan hay que tomar medidas valientes y llevar a cabo un cambio radical, porque al final el Ayuntamiento es desde donde se deben garantizar que las cosas se hacen como hay que hacerlas". "Si en 16 años esto no ha funcionado, hay que cambiarlo", ha dicho.