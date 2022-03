Desconcierto en propietarios y clientes de gasolineras a un día para que se efectúe la rebaja del carburante

A falta de un día para que entre en vigor la bajada de 20 céntimos por litro de carburante propuesta por el gobierno, la situación en el sector cordobés es de absoluto desconcierto. Según Joaquín Medialdea, gerente de carburantes Mesego y distribuidor de CEPSA, a día de hoy “no tenemos claro casi nada. Esto es una locura que se ha hecho desde la ignorancia de lo que es un negocio de este tipo”. Además, asegura que la distribución a domicilio también se encuentra totalmente parada, puesto que las petroleras están comunicándole que dejarán de vender “hasta nuevo aviso”. “Nosotros no podemos adelantar 20 céntimos, eso es un disparate. Nos dicen que pidamos un anticipo y que a final de mes se nos comunicará si se nos conceden o no. Todos sabemos, además, cómo devuelve Hacienda. Estamos desesperados y a las 12 de la noche es 1 de abril y, en teoría, hay que aplicar la rebaja”, asegura Medialdea.





Durante este tiempo, la gasolina ha estado a precios desorbitados, pero eso tampoco les ha hecho aumentar sus beneficios. “La gente mira mucho por el bolsillo. Solo si no te queda más remedio que coger el coche lo haces. No es como antes, que todos usaban el vehículo privado para cualquier cosa”, asegura Ana, propietaria de una gasolinera CEPSA de la capital.





Al otro lado del negocio, el consumidor

El día de antes de la bajada del precio, los clientes habituales se acercan a la gasolinera apurando y haciendo el mínimo gasto por si mañana pudieran ahorrarse dinero, pero con escepticismo, “para ver si mañana se aplica la oferta y podemos ahorrar algo, aunque no lo creo”, dice Manuel mientras paga 10 euros para llenar su furgoneta. Manuel es, además, uno de los trabajadores del sector del transporte que se puso en huelga. “Las medidas del plan de choque del gobierno no me parecen suficientes, pero ya se nos está obligando a trabajar y es eso o no ingresar absolutamente nada. Es una desgracia porque trabajar me cuesta el doble que el año pasado en estas mismas fechas”, lamenta. Además, se muestra escéptico ante la bajada del precio del carburante: “El precio ha subido esta semana para que ahora se le siga repercutiendo al consumidor, así no creo que la cosa vaya a cambiar mucho”, afirma.

Por su parte, Juan Bautista no utiliza el transporte como medio laboral pero sí lo necesita en el día a día. Su bolsillo se ha visto afectado con un aumento del gasto medio de 30 euros mensuales y ahora tampoco confía en que esta bajada del precio vaya a soportarla las gasolineras en estos primeros días. “Me parece una auténtica pasada. Yo cojo el coche solo por ciudad, no hago grandes viajes, pero lo uso para lo típico, ir al trabajo, llevar a los niños al cole y hacer la compra. El gasto medio me ha aumentado de 50 euros a 80 euros mensuales”, sentencia.