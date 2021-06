Cuatro detenidos por la supuesta comisión de delitos relacionados con la estafa en la compra-venta de ganado

La Guardia Civil ha detenido en tres operativos distintos, desarrollados en la zona norte de la provincia a cuatro personas por estar supuestamente relacionados con la comisión de delitos de estafa, simulación de delito, encubrimiento y contra el medio ambiente.

El primero de estos operativos se llevó a efecto tras tener conocimiento la Guardia Civil a través de una denuncia presentada en el Puesto de Villanueva del Duque que la noche del día 30 al 31 de diciembre, se había cometido un robo de ganado en una finca ubicada en el término municipal de Hinojosa del Duque, donde autores desconocidos tras acceder al interior de la finca habían sustraído 166 ovejas.

La inspección ocular efectuada en el lugar del robo por el Equipo Roca Norte de la Comandancia de Córdoba, permitió comprobar que no existían indicios que indicaran que se había cometido el delito, no obstante el denunciante mostró a los guardias civiles un candado forzado, el cual, lo tenía en su bolsillo, lo que hizo a los integrantes del Equipo ROCA, sospechar que la persona pudiera estar simulando un delito. Las gestiones practicadas con la OCA Hinojosa del Duque sobre el censo y movimientos de ganado de la explotación ganadera relacionada así como los animales dados de baja con sus números de bolos gástricos no coincidía con lo facilitado por el denunciante.

Asimismo, el desarrollo de la investigación permitió averiguar, que el ganado sustraído había sido puesto a la venta por el denunciante y que el mismo se encontraba en mal estado. Todo ello, vino a confirmar las sospechas que los guardias civiles del Equipo ROCA mantenían sobre la posible simulación de un delito de robo por parte del denunciante, habiendo podido morir el ganado y denunciándolo como sustraído para cobrar el seguro que tuviera concertado con alguna Compañía aseguradora.

El desarrollo de la investigación unido a los datos obtenidos en la inspección ocular realizada en la finca permitió localizar en una zona colindante, junto a un arroyo, varios cadáveres de ovejas en fase de descomposición, así como varios bolos gástricos junto a los mismos, pertenecientes algunos de ellos a varios de los animales denunciados como sustraídos, asimismo, se pudo averiguar que el denunciante tenía contratada una póliza de seguros a la que había comunicado el robo. Ante ello se procedió a la detención del denunciante en fechas recientes como supuesto autor de un delito de estafa en grado de tentativa.

Los animales supuestamente sustraídos estaban valorados en unos 21.000 euros. Asimismo, se procedió a la instrucción de las pertinentes diligencias al cuidador de las ovejas, como encubridor, ya que el estado de descomposición de los cadáveres hizo pensar a los investigadores de la Guardia Civil que llevaban allí bastante tiempo y que esta persona tendría conocimiento de ello.

El segundo de estos operativos se llevó a efecto tras tener conocimiento el Equipo ROCA Norte el pasado día 14 de febrero a través de un ganadero de Pedroche que había vendido 9 corderos a un corredor de ganado natural de Atarfe (Granada), y que este le había extendido un pagaré por la cantidad de 775 euros, cuyo medio de pago no tenía fondos. Asimismo, se pudo saber que tras intentar cobrar el pagaré había sido amenazado por el denunciado quien a su vez había vendido el ganado a un cebadero de la localidad de Albolote (Granada), por un precio inferior al acordado, lo que vino a confirmar que esta persona supuestamente no tenía intención de pagar los corderos comprados. Ante ello, se procedió a la detención del mismo, como supuesto autor de un delito de estafa y otro de amenazas.

El último de estos operativos se llevó a efecto tras tener conocimiento la Guardia Civil el pasado mes de octubre que se había producido un robo de corderos en una finca de Hinojosa del Duque, donde autores desconocidos tras acceder al interior de la finca había sustraído 30 ovejas y 4 carneros valorados en 5.400 euros, aportando el denunciante el número del bolo gástrico de cada uno de los animales sustraídos.

Las gestiones practicadas a través de la Oficina Comarcal Agraria de Hinojosa del Duque, sobre la situación de los animales, permitió averiguar que el denunciante había vendido parte de los animales que había denunciado como sustraídos a un cebadero de la comarca que los había sacrificado, otros todavía se encontraban en la explotación y otros habían muerto. Ante ello y tras comprobar que el denunciante había comunicado el robo al seguro y había cobrado 3.030 euros en concepto de indemnización por la sustracción de los corderos, se procedió a su detención como supuesto autor de un delito contra la administración de justicia por simulación de delito.

Como resultado de los operativos realizados se han detenido a 4 personas de edades comprendidas entre 33 y 49 años, dos vecinos de Villanueva de Córdoba, uno de Atarfe y otro vecino de Villanueva del Duque, esclareciéndose 3 delitos de estafa uno en grado de tentativa, 2 delitos de simulación de delito, 1 delito contra el medio ambiente y 1 delito de encubrimiento.