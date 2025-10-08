COPE
Lorquí, premiado en Europa por su proyecto sostenible de rehabilitación del Palacete de la Arboleda

El municipio murciano ha sido reconocido internacionalmente en los Premios Nueva Bauhaus Europea 2025, una iniciativa de la Comisión Europea que distingue los proyectos más sostenibles, inclusivos y de excepcional belleza en toda Europa.

Javier Herráiz

Murcia - Publicado el

Por primera vez, estos galardones han destacado el papel de los pequeños municipios en la construcción de un futuro más verde e inclusivo. Y entre los veinte premiados se encuentra Lorquí, gracias a la rehabilitación del histórico Palacete de la Arboleda.

Este proyecto ha recuperado un edificio emblemático, respetando su identidad arquitectónica, y lo ha convertido en un espacio vivo al servicio de la comunidad, con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

Con este reconocimiento, Lorquí se proyecta en el ámbito internacional como ejemplo de cómo la memoria histórica, la innovación y el compromiso ambiental pueden ir de la mano para mejorar la vida de las personas y el desarrollo local.

