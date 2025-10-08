Lorquí, premiado en Europa por su proyecto sostenible de rehabilitación del Palacete de la Arboleda
El municipio murciano ha sido reconocido internacionalmente en los Premios Nueva Bauhaus Europea 2025, una iniciativa de la Comisión Europea que distingue los proyectos más sostenibles, inclusivos y de excepcional belleza en toda Europa.
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Por primera vez, estos galardones han destacado el papel de los pequeños municipios en la construcción de un futuro más verde e inclusivo. Y entre los veinte premiados se encuentra Lorquí, gracias a la rehabilitación del histórico Palacete de la Arboleda.
Este proyecto ha recuperado un edificio emblemático, respetando su identidad arquitectónica, y lo ha convertido en un espacio vivo al servicio de la comunidad, con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.
Con este reconocimiento, Lorquí se proyecta en el ámbito internacional como ejemplo de cómo la memoria histórica, la innovación y el compromiso ambiental pueden ir de la mano para mejorar la vida de las personas y el desarrollo local.
Temas relacionados
"Hay edificios que se derrumban aunque mantenga la fachada aparentemente intacta; a veces el derrumbe es literal y trágico y otras metafórico y ridículo, como este gobierno carcomido"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h