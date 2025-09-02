Córdoba refuerza su plantilla policial con 91 nuevos agentes

La Policía Nacional en Córdoba ha recibido este martes un importante refuerzo en sus efectivos. Un total de 91 agentes se incorporan a distintas unidades de la Comisaría Provincial, así como a las dependencias de Lucena y Cabra, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y atender los nuevos retos que plantea la provincia.

El acto de bienvenida estuvo presidido por la jefa provincial de la Policía Nacional, María Dolores López, y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, quienes coincidieron en destacar la importancia de esta llegada. Ambas se dirigieron a los nuevos agentes con palabras de reconocimiento y gratitud por la labor que, desde hoy, comienzan a desarrollar en territorio cordobés.

En su intervención, la responsable provincial de la Policía subrayó la experiencia acumulada por muchos de los recién llegados en otros destinos, donde ya demostraron su compromiso con la ciudadanía y con la institución. “Sé que el esfuerzo que habéis mostrado hasta ahora tendrá continuidad en Córdoba. La seguridad de los ciudadanos es nuestra razón de ser, y vuestra presencia aquí la refuerza”, señaló.

La subdelegada del Gobierno, por su parte, quiso agradecer la entrega del cuerpo en situaciones de emergencia y en la atención diaria a los vecinos. “El trabajo de la Policía Nacional convierte a Córdoba en una de las ciudades más seguras del país. Este refuerzo de efectivos contribuirá a seguir reduciendo la delincuencia y a dar respuesta a fenómenos tan complejos como la ciberdelincuencia, que cada vez tiene mayor peso en nuestra sociedad”, afirmó.

De los 91 agentes que se suman a la plantilla, 20 son policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía. Durante los próximos once meses completarán su formación en distintas unidades, tutelados por profesionales con experiencia. Pasarán por áreas como Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Extranjería, Investigación y Atención al Ciudadano, lo que les permitirá aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos en la academia.

El resto de los efectivos, de diferentes escalas y categorías, se integrarán directamente en los servicios de la Comisaría Provincial y en la Comisaría Local de Lucena-Cabra. La previsión es que refuercen tanto las labores de prevención como la respuesta ante incidentes, en un contexto en el que la demanda de seguridad no deja de crecer.

Esta llegada coincide con el cierre de la Operación Verano, que concluyó el pasado 31 de agosto tras dos meses de despliegue especial. Durante ese periodo se incrementó el número de patrullas en la capital y en las principales zonas turísticas, dentro del Plan Nacional Turismo Seguro. El objetivo era garantizar la tranquilidad de visitantes y residentes, prevenir delitos en domicilios durante las vacaciones y reforzar la vigilancia en los espacios con mayor afluencia de personas.

Desde la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional se distribuyó material con consejos prácticos para reducir riesgos, tanto a vecinos como a turistas. Paralelamente, se intensificó la presencia policial en barrios residenciales y zonas de ocio, al tiempo que se mantuvieron las medidas del Nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista, en vigor a nivel nacional.

Con este nuevo contingente de 91 agentes, Córdoba encara el otoño con una plantilla reforzada y con mayores recursos humanos para hacer frente a los retos de seguridad. El compromiso expresado por la jefatura provincial es seguir trabajando en la proximidad al ciudadano, con especial atención a la prevención de delitos tecnológicos, la seguridad en las calles y la colaboración con otras administraciones en situaciones de emergencia.

La incorporación supone también un alivio para las comisarías locales, que contarán con más efectivos para dar respuesta a las necesidades de municipios como Lucena y Cabra, donde la población demanda una presencia policial constante y cercana.