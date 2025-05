Córdoba celebra unas Cruces con más ambiente familiar y menos incidentes en el arranque del Mayo Festivo

Córdoba - Publicado el 04 may 2025, 22:40 - Actualizado 04 may 2025, 22:49

Las Cruces de Mayo han vuelto a llenar de vida plazas y rincones de Córdoba en un inicio del Mayo Festivo marcado por la alta participación vecinal, un ambiente más familiar y una notable reducción de los incidentes respecto a ediciones anteriores. Aunque el buen tiempo ha acompañado y la afluencia ha sido masiva en algunas zonas del casco histórico, la sensación general es que esta edición ha recuperado parte del carácter tradicional y el espíritu festivo que durante años definió esta cita.

Las principales asociaciones y hermandades encargadas de montar las Cruces coinciden: ha habido más respeto, más convivencia y menos tensión. “La gente ha venido a disfrutar, a bailar y a estar con amigos. Se han visto muchas familias y muchos grupos de vecinos que llevaban tiempo sin verse”, comenta el hermano mayor de la Hermandad de la Sangre, Manuel López. Para ella, la clave está en el equilibrio entre la música, el orden y la identidad: “Esto no es una feria en miniatura, es una fiesta de raíz”.

El público ha respondido con entusiasmo, sobre todo en horarios diurnos. Las Cruces han funcionado como punto de encuentro intergeneracional, desde mayores que reviven sus recuerdos hasta jóvenes que descubren por primera vez una celebración diferente a las habituales. Las zonas de San Andrés, San Agustín, la Magdalena o San Lorenzo han estado especialmente concurridas durante el día, con actuaciones de flamenco, coros rocieros y grupos de baile que han reforzado la conexión con la cultura popular.

Desde el mediodía y hasta el anochecer, se han vivido momentos de gran animación sin que eso haya derivado en descontrol. El refuerzo de baños públicos y la reducción del número de barras por zona también han contribuido, según muchos vecinos, a evitar algunos de los excesos de años anteriores. “Este año hemos notado que todo ha sido más llevadero. Sin agobios, sin peleas. Y eso hace que te entren ganas de volver”, apunta un grupo de visitantes de un municipio cercano.

Además, se han notado mejoras en la limpieza y la gestión de residuos, lo que ha favorecido una mejor imagen de los entornos. Desde la empresa municipal Sadeco se ha confirmado que los primeros días del certamen han generado menos basura que en otras ediciones, lo que atribuyen al uso responsable de los espacios por parte del público y a una mejor planificación en la recogida.

Los comerciantes de las zonas cercanas a las Cruces también han notado el tirón positivo de la fiesta. Bares, tiendas de souvenirs y pequeños negocios han incrementado su actividad, especialmente durante el puente del 1 de mayo, que ha traído a muchos turistas nacionales. “Se agradece cuando la ciudad se llena, pero sin perder el alma. Las Cruces son eso: lo de siempre, con la gente de siempre”, asegura un hostelero del entorno de San Pedro.

El impacto turístico, sin embargo, no ha sido el único medidor de éxito. Para muchas asociaciones vecinales, esta edición ha reforzado la importancia del trabajo comunitario. Montar una Cruz sigue siendo un ejercicio de implicación vecinal, una muestra de cómo se puede hacer ciudad desde la participación ciudadana, el respeto por el entorno y la puesta en valor de lo propio.

Con el arranque positivo de las Cruces, Córdoba se prepara ya para recibir a miles de personas en el Festival de los Patios, que comienza este lunes 6 de mayo. Un nuevo capítulo del Mayo Festivo que, según muchos cordobeses, debería seguir la misma línea: la del disfrute tranquilo, la belleza compartida y el respeto mutuo. Porque cuando Córdoba celebra desde lo auténtico, no hay IA ni valla que pueda mejorar lo que ya sabe hacer por sí sola.

CRUCES GANADORAS DEL CONCURSO

Este año 2025 las Cruces ganadoras han sido:

Modalidad Casco Histórico:

1º Premio (2.000 €):

Asociación Vecinal La Medina de Córdoba, en plaza de Jerónimo Péz

2º Premio (1.260 €):

Hermandad del Buen Suceso, en plaza Poeta Juan Bernier

3º Premio (980 €):

Hermandad de la Oración en el Huerto, plaza Tierra Andaluza

Modalidad Zonas Modernas

1º Premio (2.000 €):

Asociación de Vecinos Cañero Nueva, en calle Párroco Bartolomé Blanco

2º Premio (1.260 €):

Asociación Cultural y Vecinal Peña Cordobesa La Ventana, en calleja entre C/ Almería y C/ Torremolinos

3º Premio (980 €):

Hermandad del Descendimiento, en Jardines del Rocío

Modalidad Recintos Cerrados

1º Premio (2.000 €):

ACPACYS, en calle Dolores Ibárruri

2º Premio (1.260 €):

Asociación Amistad con Niños y Niñas Saharauis, en calle Escañuela, 3

3º Premio (980 €):

Club de Matrimonios La Unión, en calle Bilbao, 1 (sesde del club)