Córdoba acoge el VI Congreso del Iclars donde se habla de la dignidad humana, derecho y diversidad religiosa

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge desde este lunes 19 y hasta el miércoles 21 de septiembre el VI Congreso del Iclars (Interntional Consortium for Law and Religion Studies), bajo el lema 'Dignidad humana, derecho y diversidad religiosa: diseñando el futuro de sociedades interculturales', y que está abordando los desafíos que las sociedades contemporáneas experimentan desde el ámbito de la libertad de religión y creencias "para poder ser calificadas verdaderamente de inclusivas", como nos ha explicado su presidente Javier Martínez Torrón. "En este encuentro vamos a tratar temas como los conflictos entre el ejercicio de la libertad de conciencia y otros intereses públicos materializados en las leyes, de particular relevancia hoy en áreas como la protección del derecho a la vida o la identidad sexual", asegura Martínez.

Uno de los temas que se abordará el caso de la objeción de conciencia a la práctica del aborto o la eutanasia, "que a veces lleva a que los profesionales sanitarios sean discriminados por sus convicciones morales". Además se tratará el tema de las tensiones ocasionales entre la libertad religiosa y otros derechos humanos, como la libertad de expresión, o "la relación, no siempre pacífica, entre las competencias estatales en materia educativa y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza que ha de reconocerse a las instituciones religiosas".

La contribución de diferentes instancias de gobierno, y también de la sociedad civil y las instituciones internacionales, a la creación de una cultura de respeto por la libertad y el pluralismo ocupa un lugar preferente en la estructura de las sesiones plenarias del congreso, que tendrán lugar por las mañanas, en el Palacio de Congresos de Córdoba, y contarán con interpretación simultánea español-inglés.

Por las tardes habrá tiempo para sesiones paralelas que se celebrarán en uno de los cinco idiomas de trabajo del congreso: español, inglés, italiano, francés o portugués.

Este congreso cuenta con el apoyo de un comité de honor presidido por el Rey Felipe VI de España, y ha actuado en colaboración y con el patrocinio de numerosas instituciones públicas y privadas, entre ellas, especialmente, el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba y la UNIA.

'Cuestiones actuales derivadas de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede'

Entre las distintas ponencias, COPE se ha adentrado en el abordaje de cómo la religión y el derecho están relacionados, especialmente en relación a los temas jurídicos más sonados, "como la controversia alrededor de las inmatriculaciones, la naturaleza jurídica de las entidades, y sobre todo, la fiscalidad, que siempre tiene tanto a vueltas...", expresa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. En esta ponencia, los participantes han explicado cómo la Iglesia tiene, en un 99%, el mismo régimen fiscal que el resto de entidades no lucrativas en España, así como el trabajo que se está haciendo en concordancia con el Gobierno para equiparar al 100% a la Iglesia. "El objetivo de la Iglesia no es otro que tener el mismo régimen fiscal que en el resto de entidades no lucrativas, sin privilegios, y sin discriminaciones", sentencia Barriocanal.