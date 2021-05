La cifra que convierte a Pablo Díaz en la persona con más ‘sillas azules’ de la historia de ‘Pasapalabra’

Pablo Díaz, después de perder frente a Javier Dávila, tuvo que enfrentarse a su permanencia en 'Pasapalabra'. El de Tenerife tuvo que pasar de nuevo por 'La silla azul ' logrando superar la prueba una vez más. Con el programa del martes este concursante acumula 218 entregas.

Pablo es consciente que cualquier día no lo logrará, pero de nuevo a demostrado templaza y se ha convertido en el concursante que más veces ha estado en ese punto que le podría a obligar a abandonar el escenario. "Si no me equiovo, creo que soy la persona con más 'sillas azules' de la historia", asegura el concursante. Seguramente su afirmación tiene mucha verdad porque nadie del programa rectificó tales palabras, ni tan siquiera el propio presentador. Pero lo que sí es cierto es que el concursante está confundido.

Pablo ha afirmaco que"nunca se acostumbra a 'La silla azul", Y es que enfrentarse en esta fase significa que ha perdido ante el rival y también que si no la supera tendría que abandonar el concurso.

Hasta este 4 de mayo Pablo se encontraba en ese punto de empate a 'sillas' con Luis de Lama, pero este lunes superó al guardia civil. Pablo estaba convencido haber batido el récord y asi lo llegó a asegurar en el programa. A pesar de estar tantas veces en ese pundo donde podría abondonar el programa, hasta el momento ha logado salir victorioso después de imponerse a los aspirantes.

UNO MÁS DE LA FAMILIA

Por su forma de ser y la continuidad en la pantalla muchos seguidores del programa sienten a Pablo Díaz como uno más de la familia. Incluso en sus redes sociales muestra tal y como es él.

Hola, @DisneyPlusES, como veis, mis dotes artísticas se me quedan cortas para Twitch. Cuando queráis un logo nuevo, ya sabéis con quien hablar ������ pic.twitter.com/tAfYNxZiIe — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) May 4, 2021

Aunque reconozca que su parte artística se le quedan cortas, está convenido que es capaz de desarrollar un logo nuevo.

Si nos remontamos al 26 de junio, desde ese día Pablo ha ganado 181.800 euros, una cifra muy interesante, pero menos cuando se le resta lo que a Hacienda le corresponde. Este martes Pablo volvió a empatar con Javier Dávila que ahora se encuentra en una buena racha. Ha empatado seis de los últimos ocho programas y uno de ellos ha vencido también a su rival. Después de 34 programas lleva hasta el momento 10.800 euros.

Otro de los concursantes que se mantuvo en el programa después de 119 espacios fue Orestes Barbero, que llegó a salir victorioso en 46 de ellos. Orestes consiguió 42 victorias, 31 empate y 46 derrotas.

