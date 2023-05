En la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra a Córdoba y la pandemia pone Jose María Bellido, alcalde de Córdoba y candidato a la reelección por el Partido Popular, los puntos fuertes y débiles de sus primeros cuatro años de mandato al frente del Ayuntamiento de la ciudad. Dice que sale "reforzado" del Gobierno "a pesar de todos los pesares": "Hemos mejorado en todos los aspectos. Estoy más preparado que nunca para culminar gran parte de los proyectos empezados y me siento con el refuerzo de la labor hecha y la experiencia ganada", asegura.

El cambio en el tablero político nacional también desconfigura parte del actual gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos - a este último, las encuestas no dan más de un concejal. El último barómetro de la Universidad de Córdoba da la victoria al PP el próximo 28 de mayo, pero no con mayoría absoluta: nececesitaría a VOX para gobernar. José María Bellido, no obstante, les ha plantado una línea roja en políticas sociales y de igualdad: "Prefiero no ser alcalde si para serlo tengo que renunciar al diálogo social con entidades empresariales o sindicatos; o a poner en marcha políticas contra la violencia de género como el refuerzo del equipo Libra de la Policia Local. Hay muchas mujeres víctimas que son incluso militantes y votantes del Partido Popular, y otras que no lo son y quieren que su Ayuntamiento esté con ellas. No podemos renunciar a esas políticas porque es una realidad social, que ojalá no existiera", sentencia.

Entre algunos de los fuegos por apagar que se deja el regidor, se encuentran las manifestaciones de trabajadores públicos como Policía Local y Bomberos; los trabajadores de los museos municipales y, por otro lado, los del comercio ambulante, que hace unas semanas volvió a colapsar el tráfico del centro de la capital para protestar por sus condiciones laborales. "Las cifras globales hablan por sí solas. Hemos incorporado más de 500 empleo públicos en este mandato, cuando en el anterior no llegaron a 300. Hemos hecho refuerzo, especialmente, en Policía Local, con 70 incorporados, más otros 70 que vienen de camino; y en Bomberos. Hemos encontrado, además, vías de diálogo en situaciones como las de los museos", explica. En el caso de la polícia local, especifica que el desencuentro se viene produciendo "con un solo sindicato. La productividad se ha pagado en el mes de abril. Hay 20 de ellos para los que recursos humanos entiende que no tienen derecho a ese cobro. Tendremos que verlo caso por caso", sentencia.

Las cuentas públicas

El Consistorio se ha dejado, 'in extremis', los presupuestos para 2023 aprobados en Junta de Gobierno Local para que un hipotético gobierno del Partido Popular en mayoría, "o cualquier otro", señala el alcalde, pudiera sacarlos adelante sin grandes demoras tras la conformación del ejecutivo. "Hemos hecho nuestro deber. Evidentemente, nadie nos iba a prestar sus votos en un periodo electoral para sacarlo adelante en el pleno municipal. Necesitamos una mayoría fuerte para poder poner en marcha el presupuesto al día siguiente, no tener que demorarnos más", ha especificado.

Propuestas de futuro

Córdoba cuenta con un parque de colegios muy antiguos, por ello, el regidor ha asegurado que quieren poner en marcha un plan para poder modernizarlos y llevar un mejor mantenimiento en todos ellos (en edificios de titularidad municipal) a través de un convenio de la Junta de Andalucía que nos obligue a invertir en ellos 5 millones al año a pagar al 50%". El proyecto se haría a través de fondos europeos para la eficiencia energética e incluiría la construcción de nuevos colegios en zonas de expansión y la rehabilitación de tres colegios de Córdoba.