Bellido cree que "es hora de levantar restricciones" y pide medidas ante el fin del Estado de Alarma

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, considera que ante "la mejora" de los datos sanitarios y "el avance de la vacunación" frente al Covid-19 "ya es hora de empezar a levantar las restricciones, porque se puede, no solamente porque sea conveniente", si bien ha reclamado al Gobierno de España medidas tras el 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, para "establecer un control de situaciones que pueden ser de riesgo", como la celebración de botellones, entre otras. En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), el regidor ha asegurado que "hasta ahora" la Junta Andalucía con todos los consejeros "ha demostrado que han estado a la altura de las circunstancias en esta pandemia" con las medidas que han ido tomando.

Por tanto, "si ahora se adoptan medidas que ya van encaminadas hacia una mayor flexibilidad, mayor apertura de la movilidad", pues "no hay por qué dudar", ha apuntado Bellido, quien ha respaldado "públicamente" las decisiones que se tomen a tal efecto, de hecho ha abogado por "abrir de forma gradual y siempre muy atentos a los datos de la pandemia". No obstante, sí ha mostrado "preocupación", y lo ha dicho "con mucho tiempo de antelación", con la situación que se puede dar a partir del 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, de modo que "no es incompatible" el hecho de "ir abriendo la movilidad entre provincias y ampliarse horarios, con que haya determinadas cuestiones para las que se deben tener herramientas para controlar", ha defendido.

Y es que, "si el 9 de mayo cae el estado de alarma y no hay ninguna ley alternativa, no hay ningún plan, hay muchas cuestiones que sí pueden ser complicadas", ha avisado el alcalde, quien ha advertido de "la dificultad" que pueden tener los agentes de Policía Local "para controlar botellones, porque una cosa es que estén prohibidos legalmente y otra es que con la platilla que hay sin un control horario por la noche y sin una herramienta excepcional es bastante complicado que pueda haber un policía pendiente de cada persona".

Asimismo, ha apuntado a "lo que pueden suponer los excesos de aforos en establecimientos no públicos, las casas particulares", de ahí que se haya mostrado "partidario de que se vayan relajando las medidas", a la vez que "dotar a los ayuntamientos con herramientas para poder establecer un control de situaciones que pueden ser de riesgo", ha aconsejado, dado que de lo contrario "va a ser muy complicado llegar a todas esas situaciones". Así, "con humildad y toda la contundencia y mucho tiempo antelación", el primer edil ha pedido al Gobierno que "tenga unas medidas alternativas" antes del 9 de mayo que "permitan tener los elementos de control, porque sino va a ser muy difícil y complicado poder estar a la altura de lo que se necesita en estos tiempos"

. REFUERZO DE SEGURIDAD EN PATIOS Y PROMOCIÓN EN PROVINCIAS

Por otra parte, ante la posibilidad de la apertura de provincias andaluzas en próximos días y la celebración de la Fiesta de los Patios desde el 3 de mayo, el alcalde ha declarado que "si efectivamente se produce esa posible apertura de la movilidad entre provincias, todo el que quiera venir es bienvenido a Córdoba". Tras aclarar que el objetivo de este año, que celebran su centenario, no ha sido turístico teniendo en cuenta las medidas vigentes,

Bellido sí ha aseverado que están "absolutamente preparados para que sea una fiesta segura", de modo que "se han tomado todas las medidas, como ya se hizo el año anterior, para el control de aforos", con el uso de drones y la colaboración del equipo Pegaso de la Guardia Civil. En definitiva, Bellido ha remarcado que "es una fiesta que, por su propia naturaleza, es segura, porque discurre en recintos abiertos, se puede controlar el aforo, hay acceso higienizado", a la vez que "el discurrir por las calles entre patio y patio, también al aire libre, se controlará a través de nuevas tecnologías de las propias fuerzas del orden".

De este modo, el regidor ha declarado que "si efectivamente hay apertura de la movilidad provincial, en ese caso se reforzaría aún más la seguridad y la campaña de promoción de los patios en otras provincias, que 'a priori' no era lo previsto", por lo que "si del 3 al 16 de mayo está abierta la movilidad, aunque sea en Andalucía, se intensificará para que el sector turístico empiece a levantar cabeza", ha defendido.

Y con respecto a la apertura de museos, Albás ve de "sentido común" la ampliación de horarios "conforme vayan viniendo turistas", y ha informado de que el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos "por fin ya está en la plataforma" para salir a contratación y "ahora serán las empresas las que tengan que presentar sus propuestas y seguir los trámites administrativos para intentar conseguir el mejor espectáculo".