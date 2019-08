Beatriz Jurado (PP): "El PSOE está secuestrando el dinero de los andaluces"

Beatriz Jurado ha exigido al Partido Socialista que transfiera a Andalucía los 1300 millones de euros que debe desde el gobierno estatal para financiar los recursos públicos de los andaluces. Además, Jurado ha acusado a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "secuestrar" el dinero que le corresponde a la Junta de Andalucía y de formar parte de un "plan", "encabezado por Pedro Sánchez", para "chantajear" y "presionar" a los gobiernos autonómicos con no transferirles el dinero hasta que se forme un Gobierno.

Según la diputada autonómica del Partido Popular, la respuesta de los socialistas fue que existía un informe que impedía realizar la transferencia mientras que el gobierno se encontrase en funciones. Sin embargo, "cuando pedimos ese informe, nos dijeron que no existía, que era verbal", ha declarado, añadiendo que "ahora exigimos que ese informe se nos dé por escrito".

Por otro lado, Jurado ha pedido que se configure un Consejo de Política Fiscal- que no se creaba desde el año 2010- para confirmar que esa paralización de transferencias del Estado no se está produciendo "con el objetivo de modificar la financiación de las Comunidades Autónomas para beneficiar a aquellas otras que están liderando movimientos independentistas". "No entendemos que, si es verdad lo que dicen, el Partido Socialista no haya podido prever que iban a estar más de seis meses en funciones sin poder dotar de los recursos que deben a las comunidades", ha abundado.

Finalmente, la coodinadora popular ha asegurado que esa falta de dinero repercute directamente en los recursos de los andaluces, porque "no hay dinero para financiar los problemas básicos de sanidad o dependencia", y ha apelado a Susana Díaz a que "dé su opinión sobre la gestión que está llevando a cabo Pedro Sánchez en esta materia".