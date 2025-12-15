Defensa busca empresas para construir la Base Logística del Ejército: las claves para un proyecto de gran envergadura en Córdoba

El Ministerio de Defensa ha dado un paso definitivo para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba con la licitación de sus principales edificaciones. El proyecto contempla el levantamiento de unos 50 edificios en un complejo de 86 hectáreas, incluyendo infraestructuras clave como el almacén, los talleres, el centro de mando y los alojamientos. Comienza así un complejo proceso de contratación pública donde, según los expertos, la preparación de las empresas licitadoras y la correcta formulación de los pliegos serán fundamentales para que las obras lleguen a buen puerto sin demoras.

El reto de los precios y los plazos

Víctor Manuel Cantero, abogado experto en Contratación Pública en Licita & Acción, explica que uno de los mayores riesgos en este tipo de macroproyectos es la dilatación de los procesos. "El problema realmente no es que las empresas abandonen el procedimiento, es que los números no les dan", afirma. Según Cantero, las compañías preparan sus ofertas con los precios de mercado de materiales y salarios del momento, pero los plazos de adjudicación pueden demorarse "incluso años", lo que deja los presupuestos desactualizados y hace inviables las propuestas económicas iniciales.

Esta situación ha provocado que, según datos aportados por el experto, "casi el 18 % de las licitaciones se quedaron desiertas" en lo que va de 2024, es decir, no recibieron ninguna oferta. Para Cantero, la solución para reducir este porcentaje pasa por un doble compromiso. "Reducir ese porcentaje va a depender de las de ambas partes implicadas, tanto administración como empresa", asegura. Por un lado, la Administración debe preparar licitaciones "con precios de mercado reales", y por otro, el licitador debe realizar un estudio exhaustivo a nivel técnico y económico.

Certificaciones de seguridad, un requisito indispensable

La Base Logística no es una obra menor y requiere unos exigentes estándares de calidad y seguridad. Cantero, que ha participado en jornadas informativas para empresarios cordobeses junto a CECO e HIPRODECO, subraya la importancia de las certificaciones. Aunque las normas ISO 9001 y 14001 son básicas, las empresas que aspiren a estos contratos necesitarán acreditar la certificación de seguridad de la información y el Esquema Nacional de Seguridad. Además, será imprescindible cumplir con la normativa PECAL, implementada por la OTAN para todas las infraestructuras del ejército.

Las UTE como fórmula de éxito

Ante la gran envergadura del proyecto, la figura de la Unión Temporal de Empresas (UTE) se presenta como una fórmula habitual y eficaz. Esta estrategia permite a varias compañías "unir fuerzas" para ejecutar un proyecto de gran volumen. De hecho, el cerramiento y vallado del perímetro de la base ya fue adjudicado a una UTE formada por la cordobesa Sepisur Veintiuno y Origué. Cantero destaca que es "muy importante que desde ya aquellas empresas que quieran licitar a la base logística vayan estudiando las posibles sinergias que quieran realizar con otras empresas en forma de UTE".

El experto recomienda a los interesados iniciar cuanto antes la búsqueda de posibles socios y llevar a cabo un análisis previo para conocer la solvencia de cada uno y, sobre todo, asegurarse de que ninguno de los integrantes tenga "prohibiciones de contratar con la administración", ya que esto podría frustrar la adjudicación final. La preparación y la colaboración se perfilan, por tanto, como los dos pilares para que el tejido empresarial, tanto local como nacional, pueda participar con éxito en esta infraestructura estratégica.