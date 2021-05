El Ayuntamiento valora las medidas de seguridad para los patios y el fin de semana sin incidencias

La primera teniente de alcalde delegada de Turismo, Desarrollo Económico, Participación Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y el edil de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, han valorado este lunes las distintas medidas de seguridad con las que cuenta la Fiesta de los Patios, que se inicia en esta jornada y hasta el domingo 16 de mayo, a la vez que han apuntado que este fin de semana no ha habido incidencias destacadas.

En una rueda de prensa, la concejal ha comentado que este mes de mayo festivo es "diferente", al no celebrarse las cruces, ni la feria, pero "afortunadamente se puede celebrar el centenario de los patios", para el que "Sadeco desplega un operativo para tener el casco histórico en perfecto estado, con 30 personas".

Al respecto, ha resaltado que "la apertura de la movilidad entre provincias se ha notado este fin de semana, que ha sido positiva, ilusionante, esperanzadora y para empezar a ver la luz al final del túnel". Al efecto, ha indicado que "la ocupación hotelera ha sido de un 15% el viernes y un 40-50% el sábado", mientras que "la ocupación media durante el mes de mayo se espera del 12 a 14% y el precio de las habitaciones también se ha abaratado". No obstante, ha lamentado "no poder recibir a madrileños" en este puente festivo en dicha comunidad, a la vez que ha apelado a "la responsabilidad de todos los cordobeses y todas las personas que visiten la ciudad, que sigan manteniendo las distancias de seguridad, el lavado de manos y las mascarillas", al tiempo que "los aforos están perfectamente bien organizados en los diferentes patios".

En este sentido, Albás ha señalado que "se ha trabajado de una forma conjunta y transversal entre las diferentes delegaciones para garantizar todas las medidas de seguridad" y por ello la edil está "plenamente convencida de que este centenario va a ser un éxito". Por su parte, el edil de Seguridad ha indicado que este fin de semana "no ha habido un incremento especial en el número de botellones, ni ningún otro tipo de actividad", a la vez que "la actividad en la hostelería ha cumplido todas las medidas sanitarias".

Por contra, el concejal ha lamentado el fallecimiento del joven motorista en la avenida Calasancio por un accidente con su vehículo y ha habido algún incendio, "pero sin sin mayores consecuencias personales", ha apostillado.

PETICIONES AL GOBIERNO

Entretanto, Torrico ha reiterado al Gobierno de España que "a estas alturas no se sabe qué marco normativo se va a tener para seguir obligando a algunas medidas sanitarias si decae el estado de alarma" desde el 9 de mayo. Al hilo, ha explicado que "el Consistorio va a tener en su mano el control de las medidas que ya están puestas, como el mantenimiento de las mascarillas, la distancia de seguridad e impedir la concentración de personas", pero "sobre el tema de restricción de movilidad geográfica y horaria, si decae el estado de alarma y no hay instrumentos alternativos, no hay amparo legal para forzar nada", ha dicho.

Ante ello, ha manifestado que "se reforzará la seguridad con un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento y de la Policía Local para evitar que el resto de medidas sanitarias que sí se van a mantener en vigor puedan seguir aplicándose". En cualquier caso, "es increíble que a menos de una semana para que decaiga el estado de alarma no se sepa qué alternativa va a haber cuando finalice", ha reprochado Torrico, quien ha agregado que "las comunidades autónomas están desamparadas para poner en marcha la aplicación de medidas sanitarias".

Además, el edil ha apuntado que espera que "no tenga nada que ver con que haya este martes elecciones autonómicas en Madrid la decisión del Gobierno de España de no haber tomado ninguna medida y que no sorprenda el miércoles con algún tipo de cuestión excesivamente sorprendente".