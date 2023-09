Aún se desconoce el origen del parásito que se ha hallado en el agua de Baena

Tras la calificación como no apta del agua de la red municipal de Baena por la presencia de Cryptosporidium parvum, Sanidad está trabajando para averiguar el origen de este parásito protozoario. El abastecimiento de Baena proviene en su mayor parte del agua que Emproacsa, la empresa pública provincial, suministra hasta los depósitos de la localidad. Este abastecimiento principal de Emproacsa se complementa con, un porcentaje muy pequeño, alrededor del 3’53%, con agua que proviene del manantial Marbella.

En cuanto al agua suministrada por Emproacsa al municipio, Aqualia, a instancias de la Autoridad Sanitaria, le ha requerido oficialmente por escrito que le facilitara la información acerca de la procedencia de la misma, en estos momentos desconocida. El agua que procede de Emproacsa ya viene clorada y la que proviene del manantial de Marbella, es clorada por Aqualia antes de distribuirse a los domicilios, pero el Cryptosporidium parvum es resistente al cloro.

El análisis de la presencia de este parásito en el agua tampoco está incluido en la legislación sanitaria vigente (Real Decreto 3/2023 del 10 de enero), salvo que se detecten otros dos parámetros que si es obligatorio analizar (presencia de clostridium perfringens y turbidez superior a 4 NTU), pero esto no se dio en los análisis que periódicamente realiza Aqualia. No existen antecedentes en el municipio de Baena de esta situación, que tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, motivo por el cual no existen en el servicio medidas preventivas para esta incidencia.

En cuanto a medidas correctoras, dependiendo de dónde se halle el origen de la presencia del parásito, éstas corresponderán al Ayuntamiento si se encuentra en el manantial Marbella, o a Emproacsa si se encuentra en las fuentes de captación que esta empresa utiliza. En caso de que se encontrara en el manantial Marbella, Aqualia eliminaría inmediatamente esta fuente de suministro para el núcleo de Baena, y se estudiaría técnicamente la solución para el suministro al Polígono Los Llanos y Zambudio, que permita instalar en el manantial el tratamiento adecuado.

En todo caso, el Ayuntamiento de Baena y Aqualia quieren transmitir tranquilidad a los vecinos, en tanto se está trabajando intensamente en colaboración con las autoridades sanitarias para esclarecer lo antes posible el origen de la contaminación y poder poner solución a este episodio en el menor plazo de tiempo. Para cualquier aclaración o información adicional que precisen, pueden dirigirse a la oficina de Aqualia o llamar al número gratuito de atención al cliente aqualia-contact en el 900 814 842