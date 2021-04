Antonio Repullo destaca que la Junta "reactiva" la vacunación en la provincia esta semana

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, ha anunciado este lunes que "se va a reactivar" la administración de vacunas contra el Covid-19 en la provincia de Córdoba "esta misma semana", aclarando que únicamente la falta de dosis puede determinar el que se suspenda o no el proceso de vacunación.

En este sentido y en rueda de prensa, Repullo ha explicado que "la vacunación va en función del número de vacunas a las que tiene acceso el sistema", de modo que, "cuantas más vacunas" haya disponibles, "más se pueden poner", pero "si no hay vacunas, no es una cuestión de que se pare la vacunación, sino que no tenemos 'stock' suficiente".

De esta forma, "en esta semana, en la zona Norte" de la provincia "se va a vacunar a personas a partir de 16 años" de edad, por padecer "patologías de alto riesgo", del denominado Grupo 7, en el Recinto Ferial de Pozoblanco, y se les administrarán dosis de la vacuna Moderna.

Por su parte, según ha precisado Repullo, en los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir "se va a vacunar con Pfizer", en concreto "en el Autocovid Castilla del Pino" y en los centros de vacunación de la Fuensanta, de Poniente y de Levante, en la capital cordobesa, y en las localidades de Bujalance, Montoro y Palma del Río.

Mientras que en la zona Sur de la provincia, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha indicado "también se va a reactivar la vacunación en 12 puntos esta misma semana", y "también en el Hospital Reina Sofía" de Córdoba "se va a reactivar la vacunación esta semana al Grupo 7, pero estamos pendientes de una serie de listados para poder proceder", si bien "las vacunas están preparadas ya".