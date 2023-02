Antonio García(BUSF): "La niña a la que rescatamos ayer en Elbistán tuvo parada cardiaca, temimos por su vida"

Las imágenes estremecen. Los trabajadores de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) entran a rastras, entre los escombros y las ruinas de un edificio donde uno de los perros que han llevado consigo ha indicado que hay vida humana, esa es su labor. Allí, linterna en mano, empiezan a buscar señales de vida. Una voz responde. Es la de una niña pequeña que se encuentra atrapada. "Al lado de la niña había otra pequeña que, desafortunadamente, había fallecido", explica Antonio García, portavoz de BUSF en Córdoba.

Los tres bomberos cordobeses que se encuentran sobre el terreno, Salvador, Guillermo y Antonio, trabajaron ayer en el epicentro del terremoto, la ciudad de Elbistán (Turquía). En la maniobra de rescate, ofrecen a la niña un zumo para mantenerla con vida: "bebe, Vero (como creían que se pronunciaba su nombre), venga, cariño", dice uno de ellos. La maniobra de rescate no es sencilla, necesitaron 12 horas para sacarla con vida y, aún así, " temieron por su vida porque la niña entró en parada cardiaca", explica García. El contingente está formado por 13 bomberos y sanitarios para un plazo de entre 10 y 11 días, después, se produce un relevo por el cansancio físico y psicológico, "los que llegan primeros se encuentran con todo el problema de transporte y desgaste del rescate, las primeras 72 horas son cruciales", añade.

Los bomberos cordobeses están trabajando sobre el terreno en Turquía porque es donde se les ha facilitado la entrada y el trabajo. Pero no se olvidan de lo que ocurre al otro lado de la frontera: "En Siria es más complicado, pero seguimos intentando colaborar con las autoridades. Nosotros tenemos contacto con los cascos blancos, que son quienes trabajan en esa zona. No es la primera vez que colaboramos con ellos y, en este caso, estamos intentando establecer conexión para saber qué necesitan, aunque no podamos trabajar en el rescate", apostilla.

Y cuando se acaben las posibilidades de rescate con vida, ¿qué?

Cuando todo acabe, toca reconstruir. "Es una parte muy complicada, nuestra intención es ayudar ahora, pero tener también perspectiva de futuro y ayudar en post emergencia. El equipo que tenemos sobre el terreno está valorando ya en qué puede ayudar: ropa de abrigo, campamentos, medicinas... Todo se está trabajando con la embajada turca a través de su Ministerio de Exteriores para saber qué necesitan exactamente" . El Ayuntamiento de Córdoba, además, ha tomado hoy la decisión de aportar, desde la Delegación de Solidaridad, 30.000 euros a BUSF en cocepto de colaboración. "Cuando los bomberos se van, pierden turnos de trabajo, pero el Consorcio nos facilita esos días, por eso no tenemos problema", explica el portavoz.