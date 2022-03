Ángel Martín: “ Cuando te preguntas si te pasa algo, ya te está pasando”

Ángel Martín, actor, guionista, presentador, monologista y escritor presenta hoy en La Casa del Libro de Córdoba su “Por si las voces vuelven”. Le entrevistamos con la misma urgencia que él hace su informativo en twitter porque tiene que coger un tren, claro.

-Señor Martín, muy buenas

-Muy buenas. Vas más rápido que yo incluso.

-Es que cuento partido de fútbol.

-Ah, bueno.

-Estará harto de entrevistas. ¿Intentamos hacer una decente en poco más dos minutos?

-No, qué va. No estoy harto. Si lo que quieres es quitarte de encima, dílo claro.

-Vale, pues entonces: ¿Has venido alguna vez antes a Córdoba? ¿Qué conoces de Córdoba?

-El sentido común me llega a pensar que he tenido que estar actuando, pero no nunca he podido disfrutar de Córdoba. Estoy casi seguro de que no he tenido tiempo.

-¿Ha probado el salmorejo y la mazamorra?

-El salmorejo sí. La mazamorra... ¿qué es?

-Pues como el salmorejo, pero prehistórico.

-Hostia, ¿Y qué diferencia hay?

-Básicamente el empleo del tomate. Y otras cosas... que un cocinero que me escuche dirá... qué vergüenza.

-Te has metido tú solo en un jardín

-Correcto. Por si las voces vuelven. ¿A quién no le puede servir? ¿Quién está libre de que le pase lo que a usted?

-Creo que nadie está libre. Quizás alguien que haya sido capaz de descifrar la importancia de ser totalmente consciente de las decisiones que tomes desde el primer minuto de tu vida. Si existe alguien así, me encantaría charlar con él, pero creo que nadie está libre de que me pase lo que me pasó a mí.

-¿Cuánto tiempo perdemos preguntándonos si nos pasa algo antes de hacer algo al respecto?

-Demasiado. Cuando te preguntas si te pasa algo, ya te está pasando.

-¿Le ha encontrado escribiendo este libro más sentido a su vida?

-Escribiendo el libro no. Le he encontrado después de lo que me sucedió. Por lo menos un sentido distinto al que le estaba dando. Al escribirlo he buceado y descifrado de manera más consciente lo que me había pasado. El post-libro me ha permitido vivir de otra forma.

-¿Hay que buscar la manera de ser feliz o le llega eso a uno de algún modo?

-Es imprescindible y todos más o menos vamos sospechando dónde seríamos más felices. Por lo menos la primera pista la tenemos en dónde no estamos siendo felices.

-¿En qué momento se dio cuenta de que la fama puede ser una mierda?

-En mi caso no ha habido ningún momento en el que ser popular me pareciera una mierda.

-¿Le ha venido bien entonces?

-Es algo que asumes si tienes un trabajo que te convierte en alguien popular. Ni ventajas ni desventajas. Va con el oficio que eliges.

Mi plan para esta tarde �� pic.twitter.com/1evIhW20i9 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) March 2, 2022

-¿Cómo le sienta a un profesional de hacer reír que en pleno siglo XXI siga habiendo guerras como la de Ucrania?

-No creo que haya mucha diferencia. A nadie le apasiona que siga habiendo guerras. No creo que haya diferencia el que te dediques a hacer reír.

-¿Qué le diría Ángel Martín a Putin?

-Que tiene cara de globo pintado, tío. Me encantaría decírselo, por si a él le interesa saberlo.

-¿Es normal sentir miedo con todo esto?

-El miedo es libre, claro... pero que si llego a saber que íbamos a hablar tanto de guerra te juro que me habría documentado.

-El tema del día. Hemos pasado de la Covid a la Guerra...

-Ya os veo. Yo rebusco en otras noticias para mi informativo.

-Somos muy pesados los periodistas, ¿Verdad?

-Sí. No todos. Los hay muy majos. Pero algunos el enfoque que hacen es interesante a analizar.

-Claro. Es que buscamos el titular y lo relacionamos con la actualidad.

-Ese es el gran problema. La búsqueda del titular para el click.

-¿Le molestaría que pusiera de titular a este entrevista: “Putin tiene cara de globo?

-Para nada. Me parecerá triste porque no tiene nada que ver con la entrevista. Me sorprenderá, porque parecerá que me llamaste para hablar de la guerra. Hubiese hablado de otra manera contigo, claro.

-Vale. Pues terminamos volviendo al libro: ¿Quién puede pasarlo bien esta tarde en La Casa del Libro a partir de las seis de la tarde?

-Cualquiera que se quiera pasar a saludarnos un momento está invitado. Al final viene gente maja.

-Y le puede ayudar a todo el mundo.

-Ojalá. Es lo que uno espera, que le sirva para echarle un cable a todo el mundo.

-Gracián tenía razón. Lo bueno, si breve... dos veces bueno. Ha sido un poco más larga, pero fue un placer, Señor Martín.

-Lo mismo digo. Un abrazo grande.