El alcalde espera que haya "interés de empresas" para la construcción de un hotel en la tribuna del estadio

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha destacado este lunes que espera que "haya interés de varias empresas hoteleras" para la construcción de un hotel en la tribuna del Estadio del Nuevo Arcángel, como estaba "previsto desde el proyecto inicial", independientemente de la concesión de los usos deportivos. En una rueda de prensa, junto al delegado de Educación y Deportes, Manuel Torrejimeno (Cs), tras visitar las oficinas del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y hacer balance del trabajo en dicho ente, el regidor ha explicado que "más allá de declaraciones de algunos responsables públicos, no existió proyecto, no hay ningún documento" sobre la construcción de un hotel en la zona de Preferencia.

Al respecto, el primer edil ha aclarado que "el estadio tiene que tener un camino que ya está bastante bien trazado y muy pronto se podrá iniciar", de modo que "tiene que haber una concesión del estadio como recinto deportivo de la máxima categoría, porque es un estadio de fútbol profesional, que saldrá a su correspondiente concurso, con su pliego de condiciones".

En este sentido, Bellido espera que "esté resuelto pronto" e imagina que "el Córdoba Club de Fútbol tendrá interés en presentarse después de tanto tiempo" en las instalaciones. "Independientemente, porque es otro tipo de uso, se tratará de que haya otra concesión para los otros usos que puede haber", ha comentado en relación al hotel en la tribuna, que "será objeto de otro proceso de contratación para concesión de obra pública y gestión, de forma independiente, porque no se puede ligar a los deportivos", ha indicado.

Tras ello, ha manifestado que el tercer apartado es la zona de oficinas del Ayuntamiento, que "ojalá llegue gente que tenga interés y presente iniciativas económicas para sacar a concurso la parte que está sin terminar", precisando que "ahí puede haber usos de oficinas, comerciales, etcétera". No obstante, ha insistido en que "mientras que no haya nadie que manifieste interés y se compruebe que ese interés además es solvente, con un proyecto económico y empresarial profesional y serio, por ahora no hay previstos más avances".





INCORPORACIÓN DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO





En cuanto al balance de la gestión, el alcalde ha recordado que en julio de 2019 al asumir la responsabilidad de gobierno el Imdeco era "un foco de problemas, un auténtico desastre", que "llevaba incluso a los trabajadores a reclamar que se les asegurara que no se quería cerrar el Imdeco", ha advertido ante "la magnitud de los problemas que había".

Frente a ello, Bellido ha ensalzado que "casi tres años después la situación ha cambiado y lejos de hacer un balance extraordinariamente optimista, hay que reconocer que se le ha dado la vuelta a la situación, aunque quedan aspectos por mejorar", a la vez que ha valorado la incorporación de siete nuevos trabajadores de perfil técnico para "mejorar el Imdeco", remarcando que "con el refuerzo de personal se despeja cualquier duda sobre la intención del gobierno local de dar continuidad a la labor de décadas".

Además, ha indicado ante los Juegos Deportivos Municipales que "llegaban tarde o no llegaban" y ahora "van saliendo en sus fechas, aunque con dificultades", al tiempo que "las subvenciones llegaban tarde o no se pagaban y ahora ya no hay dudas de que van a llegar y que cada vez llegan en unos plazos más cortos"; mientras que "en las instalaciones deportivas municipales había dudas sobre la forma de gestión y eso implicaba que no hubiera ninguna actuación", ahora "se llevan actuaciones de mantenimiento y mejora".

Igualmente, el regidor ha manifestado que "tras vivir durante mucho tiempo de espaldas a la organización de grandes eventos deportivos, en los últimos tres años se han traído a la ciudad citas deportivas de primer nivel", entre otros aspectos que ha apuntado, precisando que "queda trabajo por delante", como "seguir avanzando en un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales"; en los nuevos equipamientos, como el Polideportivo de la Juventud y el campo de San Eulogio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD





En cuanto al polideportivo, ha valorado que ya hay un acuerdo con el Consejo de Distrito Sur y ya se ha aprobado por el Consejo Rector el inicio de las actuaciones "para que sea una realidad" en "unos 15 o 16 meses", ha puntualizado Torrejimeno. Y en San Eulogio, "ya hay un proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo y se ha aprobado el inicio de las actuaciones", ha señalado Bellido, agregando el edil de Deportes que "si todos los plazos van conformes, antes de que termine el año estarán el césped y el vestuario".

También, el alcalde ha defendido la puesta en marcha de la piscina del Figueroa, para el deporte de personas con discapacidad, y confía en que "se pueda poner en marcha en este año, para lo cual hay dotación presupuestaria en el Imdeco y se realizan labores de contratación", con el fin de ir a un modelo de concesión, que "permita legalmente reservar la gestión a entidades que gestionan el deporte para personas con discapacidad".

Y ha citado la sala deportiva de Villarrubia, "donde se va a hacer el proyecto --se está redactando--", con una dotación de 150.000 euros, así como "seguir mejorando en la gestión del día a día" del ente, ha declarado, subrayando que "este gobierno local ha asegurado el futuro del Instituto de Deportes".