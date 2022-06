Aguirre niega séptima ola Covid en Andalucía pero pide máxima prudencia

El consejero de Salud y Familias en funciones, Jesús Aguirre, ha negado la existencia de una séptima ola de Covid-19 en Andalucía, pero ha pedido máxima prudencia porque están aumentando los contagios, al tiempo que ha precisado que "no hay presión" asistencial a nivel de atención primaria ni hospitalaria. Así lo ha indicado el consejero en declaraciones a los medios en Córdoba, donde ha apuntado que "no nos consta que en Andalucía estemos en la séptima ola", para señalar "el aumento de los linajes BA2 y BA5, que no son nuevos, sino que son ómicron".

"Hay que ser precavidos porque aumentan los contagios y estar preparados por si hay un aumento de la presión hospitalaria", ha manifestado. Aguirre ha calificado de "importante" la subida de ingresos hospitalarios en la comunidad desde el pasado viernes, con 96 más hasta los 573, encontrándose las UCI en 25 personas, tres menos, lo que significa "una presión mínima".

"Si comparamos con el resto de las comunidades autónomas, Andalucía es la comunidad con menor presión hospitalaria y en UCI. Pero esto no nos puede llevar al engaño, hemos subido en 96 los ingresos, y hemos visto que en otras comunidades están subiendo de forma exponencial", ha incidido Aguirre, quien ha vuelto a llamar a la precaución.

En cuanto a las residencias de mayores, el consejero ha vuelto a abundar en que "es el eslabón más débil de la cadena epidemiológica y tenemos que tener especial precaución" con ellos, toda vez que ha añadido que "el 87,4%" de las 1.114 que hay en la comunicad "están libres de Covid". Pero, "aumenta el número de residencias con coronavirus", por lo que "hay que tener precaución y cuidar de forma muy singular a todos nuestro mayores".