AUDIO #EscuelaDeRadio Reales Escuelas la Inmaculada - Temporada 13 Episodio 08

Los alumnos de 6ºB de las Reales Escuelas La Inmaculada han vivido una jornada en la que han podido descubrir qué ocurre detrás de un programa de radio y cómo se construye una noticia. Lo que al principio parecía solo un estudio lleno de aparatos, terminó convirtiéndose en un entorno donde cada gesto cuenta y donde comunicar exige implicación, respeto y muchas ganas de aprender.

Durante su visita, estos jóvenes curiosos han comprobado que el periodismo es mucho más que hablar por un micrófono: es buscar datos, contrastarlos y saber explicarlos con claridad. Han entendido que escuchar es tan importante como preguntar, y que el trabajo en equipo es la base para que la información llegue a quien la necesita.

Alumnos de 6ºB de Reales Escuelas las Inmaculada

En un tiempo en el que es fácil confundirse entre tantos contenidos, los estudiantes de La Inmaculada han valorado el papel de los medios serios para ayudar a comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Su entusiasmo, su interés y su mirada despierta demuestran que la comunicación del futuro está en buenas manos. Porque cuando se combina la responsabilidad con la ilusión, la experiencia no solo informa: deja huella.