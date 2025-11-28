DESCUBRIENDO UBRIQUE | 28 NOVIEMBRE 2025 | CON LA LLEGADA DEL FRIO SE ENCIENDEN LAS CHIMENEAS
Las emisoras COPE de la provincia de Cádiz exploran Ubrique, especialmente en invierno. Con la bajada de temperaturas, se encienden chimeneas y la vida del pueblo se transforma, con olores característicos a leña y comidas tradicionales. La gente saca sus ropas de abrigo, incluyendo mantas especiales como la "Foyapepe", y disfruta de paseos y senderismo, recolectando setas y espárragos. El ambiente navideño llega con el alumbrado, que ilumina los callejones y la plaza. El 13 de diciembre, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo organiza el Belén Viviente, un evento que lleva 22 años celebrándose. Este recorrido por el pueblo recrea escenas tradicionales con artesanos, pastores, Reyes Magos y una escribana que redacta cartas en pergaminos. Todo lo recaudado se destina a fines solidarios. Es una experiencia inmersiva para toda la familia.
Cádiz
1 min lectura32:47 min escucha
