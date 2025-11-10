AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio Eduardo Lucena - Temporada 13 Episodio 06

Los alumnos del CEIP Eduardo Lucena han vivido una mañana diferente en los estudios de COPE Córdoba, donde se han convertido en periodistas por un día. Desde su llegada, los pequeños mostraron curiosidad por conocer cómo funciona la radio y qué hay detrás de cada programa que escuchan en casa o en el coche camino del colegio.

Acompañados por el equipo de la emisora, recorrieron las instalaciones, visitaron la redacción y el control de sonido, y se sentaron frente a los micrófonos para experimentar la sensación de hablar en directo. Durante la visita, comprendieron que detrás de cada noticia hay un gran trabajo de preparación y coordinación. Supieron que el periodismo no consiste solo en contar lo que pasa, sino en hacerlo con rigor, responsabilidad y respeto hacia los demás.

También descubrieron la importancia del trabajo en equipo: desde quien busca la información y realiza las entrevistas hasta quien controla los tiempos y el sonido en el estudio. Cada pieza es esencial para que el resultado final llegue claro y veraz a los oyentes.

La experiencia despertó su curiosidad, su espíritu crítico y su ilusión por comunicar, demostrando que aprender puede ser tan divertido como educativo.