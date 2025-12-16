AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Mediterráneo 6º C - Temporada 13 Episodio 14

Los alumnos de 6º C del CEIP Mediterráneo han pasado una mañana diferente en la que han podido asomarse, desde dentro, al funcionamiento real de un medio de comunicación. Lo que al principio era solo curiosidad por un estudio lleno de micrófonos, pantallas y sonidos terminó siendo una lección práctica sobre cómo se da forma a la información antes de llegar al oyente. Una experiencia pensada para entender que la radio no es improvisación, sino trabajo bien hecho.

A lo largo de la jornada, el grupo descubrió la importancia de preparar los contenidos con antelación, de pensar bien qué se va a contar y de hacerlo con responsabilidad. Aprendieron que informar implica contrastar, ordenar ideas y coordinarse con los demás para que todo encaje. También comprobaron que la radio se apoya en la curiosidad y en la escucha atenta, en saber preguntar y en tener interés real por lo que ocurre alrededor. En un contexto en el que los mensajes circulan rápido y a veces sin filtro, los alumnos supieron valorar el esfuerzo que hay detrás de cada programa. Su participación activa, sus intervenciones y su actitud atenta demostraron que conocer cómo funciona la radio ayuda a desarrollar una mirada más crítica y consciente. Una vivencia educativa que deja aprendizaje y recuerdo.