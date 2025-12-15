COPE
AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Mediterráneo 6º B - Temporada 13 Episodio 13

Los alumnos de 6º B del CEIP Mediterráneo se han acercado de primera mano al funcionamiento de la radio en una jornada tan didáctica como motivadora. A lo largo de la experiencia descubrieron que cada espacio radiofónico requiere preparación, coordinación y la implicación de muchas personas trabajando al mismo ritmo. 

Alumnos 6º B del CEIP Mediterráneo
Alumnos 6º B CEIP Mediterráneo

Fran Durán

Los alumnos de 6º B del CEIP Mediterráneo han vivido una mañana especial en la que han podido descubrir desde dentro cómo funciona un medio de comunicación. Lo que comenzó como una visita a un estudio lleno de micrófonos, pantallas y sonidos acabó convirtiéndose en una experiencia práctica para comprender cómo se construye la información antes de llegar a quien escucha. Una forma directa de entender que la radio es planificación, constancia y trabajo bien coordinado. 

Durante la actividad, el grupo tomó conciencia de la importancia de preparar los contenidos, pensar cada intervención y asumir la responsabilidad que implica comunicar. Aprendieron que informar requiere contrastar datos, ordenar ideas y colaborar para que todo tenga sentido. También comprobaron que la radio nace de la curiosidad, de la escucha atenta y de la capacidad de hacer preguntas con interés real por lo que sucede alrededor. En un momento en el que la información circula con rapidez, supieron valorar el esfuerzo que hay detrás de cada programa. Su implicación, su actitud participativa y la naturalidad con la que se desenvolvieron demostraron que conocer el funcionamiento de la radio ayuda a desarrollar una mirada más crítica y reflexiva. Una experiencia educativa que deja huella.

