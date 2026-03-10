Ibai Arrasate desvela el juramento del vestuario de Osasuna Promesas para lograr la salvación: "Aquí no va a bajar los brazos nadie y vamos a seguir peleando"

Osasuna Promesas ha vuelto a sonreír. El filial rojillo consiguió una victoria de gran valor en su visita a la Ponferradina, un triunfo que le permite seguir soñando con la permanencia. Ibai Arrasate, futbolista del equipo, ha calificado la victoria como muy necesaria tras la racha negativa que arrastraban: "Sin duda, y más con la racha tan negativa que llevábamos, pues siempre se agradece, al final ya se nos debía esta victoria".

El equipo navarro se adelantó pronto en el marcador, lo que les obligó a un ejercicio de resistencia durante casi 80 minutos. "Sufrimos en la segunda parte muchísimo", ha reconocido Arrasate, quien ha destacado el mérito de defender el resultado en un campo tan complicado. "Defender cómo defendimos el área en la segunda parte, sobre todo, no es nada fácil, y más contra la Ponfe, que tenía un lateral izquierdo que metía unas bolas increíbles".

Aquí no va a bajar los brazos nadie

Pese a la alegría, Arrasate es consciente de la delicada situación del equipo en la clasificación. "No te voy a decir que no somos conscientes de la situación, al final el equipo ya sabe que que es una situación muy jodida y que está la cosa muy complicada", ha afirmado con sinceridad. Sin embargo, el mensaje dentro del vestuario es de unión y perseverancia.

Aquí hasta que no nos digan estáis descendidos, aquí no va a bajar los brazos nadie y vamos a seguir peleando" Ibai Arrasate Jugador de Osasuna Promesas

El jugador ha asegurado que el compromiso es total y que, a pesar de que los resultados no han acompañado en partidos donde han competido bien, el equipo no se rendirá. Así lo ha sentenciado: "Aquí hasta que no nos digan estáis descendidos, aquí no va a bajar los brazos nadie y y vamos a seguir peleando".

Para Arrasate, esta temporada tan dura también supone un aprendizaje. "Estas situaciones son muy difíciles, y en el día a día, la verdad que que joden mucho", admite, pero considera que es una experiencia que curte de cara al futuro. "Un día puedes estar liderando y otro día puedes estar, pues en la mierda, como nos está tocando un poco a nosotros, entonces, de cara a futuros años, pues también sacar un poco el lado positivo".

Un derbi con un morbo diferente

El próximo reto para el filial es este fin de semana en Tajonar contra el Bilbao Athletic, un partido que Arrasate califica como especial. "Se respira un poco un morbo diferente", ha señalado, recordando la rivalidad histórica desde categorías inferiores. La reciente victoria ha supuesto una inyección de moral para afrontar el duelo: "Nos ha dado un poco, pues esa alegría que igual nos faltaba semanas anteriores".

La clave para la salvación pasa por hacerse fuertes en casa, y el equipo lo tiene claro. "Sabemos del potencial que tenemos en casa y y que al final, si queremos llegar a la salvación, los puntos tienen que salir aquí", ha explicado Arrasate, mostrando plena confianza en su feudo: "Aquí en casa nos vamos a hacer fuertes y y que venga el que sea, nos da igual".

A siete puntos de la salvación, el futbolista se aferra a la idea de que la suerte, que les ha sido esquiva, puede cambiar. "El míster más de una vez ha dicho que por circunstancias, errores nuestros y luego aciertos del rival, pues nos salía cruz", ha comentado Arrasate, concluyendo con esperanza: "Este finde, por ejemplo, no fuimos mejores que el rival, pero tampoco fuimos peores, y nos salió cara. Esperemos que vaya todo un poco de cara".