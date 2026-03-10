'Impulsa Coruña': Un novo plan para fortalecer o tecido empresarial e o emprego na provincia
O programa ofrecerá formación e mentorización en nove comarcas para pemes e persoas autónomas co obxectivo de xerar emprego e fixar poboación
Coruña
A Deputación da Coruña e a Confederación de Empresarios da Coruña (CEC) veñen de asinar un convenio de colaboración para pór en marcha o proxecto ‘Impulsa Coruña’, unha iniciativa dotada con 280.000 euros destinada a fomentar o emprendemento e fortalecer a actividade empresarial na provincia. O acordo foi subscrito polo presidente provincial, Valentín González Formoso, e o presidente da CEC, Antonio Fontenla, nun acto que contou coa presenza da deputada de Emprego e Industria, Rosa Ana García.
Valentín González Formoso destacou que o proxecto se enmarca na estratexia da institución para impulsar a economía produtiva. “Desde a Deputación temos claro que apoiar a quen decide emprender é apostar polo futuro da provincia. Queremos crear oportunidades para que as boas ideas poidan converterse en proxectos empresariais sólidos que xeren emprego e actividade económica nos nosos concellos”, afirmou o presidente provincial.
Pola súa banda, Antonio Fontenla agradeceu o apoio da Deputación, e asegurou que “esta colaboración representa un paso fundamental para seguir impulsando o emprendemento. O emprendemento está a calar cada vez máis como unha opción de futuro, especialmente entre as xeracións máis novas, o que nos anima a perseverar nas iniciativas de apoio”, sinalou.
Clave para o desenvolvemento rural
O presidente da patronal coruñesa subliñou tamén que “o respaldo ao emprendemento no rural é clave para xerar oportunidades, dinamizar a economía local e contribuír a fixar poboación nas nosas comarcas”. Segundo explicou, o proxecto busca que o desenvolvemento chegue de maneira equilibrada tanto ás áreas urbanas da Coruña e Ferrol como a comarcas estratéxicas como Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, Ordes, As Mariñas, Eume e Ortegal.
O programa 'Impulsa Coruña' incluirá actuacións como programas de formación e capacitación, procesos de mentorización e acompañamento para persoas emprendedoras e iniciativas para facilitar o acceso ao financiamento de novos proxectos. O obxectivo é favorecer especialmente o crecemento de pemes, micropemes e persoas autónomas.
Unha estratexia consolidada de apoio ao emprego
Esta iniciativa forma parte do Plan de Emprego Local (PEL), que a Deputación da Coruña desenvolve desde hai unha década. Neste período, o programa permitiu crear máis de 7.700 empregos, beneficiar a 2.700 pequenas empresas e apoiar a máis de 4.000 persoas autónomas mediante bonificacións nas súas cotas á Seguridade Social.
Os datos máis recentes, correspondentes a 2026, confirman a fortaleza do plan. A liña PEL-Concellos destinou 3,5 millóns de euros para contratar a máis de 400 persoas desempregadas en 90 dos 93 concellos da provincia. Ademais, outras liñas de axudas do PEL mobilizaron 4,7 millóns de euros, e permitiron crear ou consolidar 430 postos de traballo en pequenas empresas.
Incerteza pola guerra en Oriente Medio
Na súa intervención, Antonio Fontenla tamén manifestou a súa preocupación polas repercusións da guerra en Oriente Medio. O presidente dos empresarios coruñeses expresou o seu temor ante un conflito do que non se ve o final. “O que nos causa é unha indefinición, unha incerteza e, sobre todo, unha inquietude, porque non sabemos canto pode durar”, afirmou.
Fontenla advertiu de que o conflito xa está a condicionar os novos investimentos e podería levar a unha nova crise económica. “Antes de facer un investimento, neste momento pénsase moito, cal pode ser esa repercusión”, sinalou, e engadiu a súa inquedanza ante a posibilidade de que a situación poida “paralizar a economía mundial”.
