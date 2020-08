La vía para la inscripción del Córdoba C.F. S.A.D, por buen camino

Siguen los contactos entre las partes involucradas que permitan la continuidad del fútbol de Segunda B en Córdoba. Azavevo y Crowe han mantenido este viernes una reunión de la que han terminado en buena sintonía. Se busca un acuerdo final en el caso de que, como parece, la Federación rechace la solicitud de inscripción de Unión Futbolística para la próxima temporada en Segunda B. Azaveco tiene los derechos políticos y las acciones de la SAD Córdoba CF pignoradas y podría pactar el desbloqueo de la situación ante la Federación con Infinity-Crowe.

La administración judicial -quien debe inscribir al Córdoba C.F. S.A.D- no se opondría, en principio, a ningún acuerdo que no vaya en contra de los intereses de los acreedores de la entidad. Las partes se han emplazado a otro encuentro para el próximo lunes, fecha prevista también para el Consejo del Córdoba C.F. S.A.D al que ha sido citado el administrador Francisco Estepa.

Por otra parte, la Federación ha convocado este viernes una reunión de los Presidentes de las Federaciones Autonómicas para el próximo lunes donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales de ámbito estatal.

En lo meramente deportivo el técnico de la primera plantilla, Juan Sabas, que dio un falso positivo en Coronavirus, ha dirigido este viernes su primera sesión de entrenamiento de pretemporada, al término de la que ha hablado el atacante Carlos Valverde.

También en fútbol, Salerm de Puente Genil ha anunciado la contratación de Ezequiel Lamarca, mediapunta de 29 años procedente del Cacereño.

Y en fútbol sala, el presidente del Córdoba Patrimonio, José García Román, ha criticado con dureza en Cope la gestión por parte de la federación española a un mes del teórico arranque de la competición en primera: “La Federación le quita la potestad de organización a la Liga y aunque piensas que la Federación es un ente grande que lo va a tener todo controlado vemos que cometen fallos tremendos. Nos ponen de conejillos de indias y empezamos la liga el 5 de septiembre, antes que nadie. Dudo que podamos empezar en esa fecha, porque a un mes de que empiece la competición y encima que nos obligan a empezar en julio con lo que ello supone luego no nos autorizan a disputar amistosos porque no hay protocolo. Tampoco hay calendario a estas alturas. Cosas que no se pueden entender de un organismo como la Federación Española”.

