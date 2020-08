García Román: “La Federación nos pone de conejillos de indias, pero dudo que podamos empezar el 5S"

Los aficionados delCórdoba Patrimonio de la Humanidad todavía no sabe si podrán ver jugar a su equipo en Vista Alegre la próxima temporada. La entidad que preside José García Román decidió, ante la incertidumbre provocada por la pandemia, crear el carnet de simpatizante para que quienes se animasen a pagar una cantidad casi simbólica tuvieran derecho a entradas a mitad de precio si el Palacio de los Deportes puede abrir sus puertas.

El máximo mandatario del Córdoba Futsal explica a COPE que “fue una decisión muy dura porque veníamos de tener 2000 abonados la pasada temporada, pero en las actuales circunstancias la Junta solo nos deja meter 800 personas en Vista Alegre por motivos de seguridad. Había mucha gente que nos decía que aunque no se pudiera hacer socio quería colaborar y al final se optó por dar este carnet que permita a los aficionados que lo tenga que las entradas que se pongan a la venta le salgan a mitad de precio. La iniciativa parece que ha tenido bastante apoyo entre los aficionados y en cuatro días se han cubierto las plazas ofertadas”.

No están todos los que son pero sí son todos los que están. Muy doloroso no poder abrir las puertas de Vista Alegre a todos aquellos que habéis mostrado interés. Ojalá muy pronto arrancar una nueva campaña. ¡Gracias! #LNFS#futsalpic.twitter.com/ohl7KT8hcd — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) August 6, 2020

"La Federación está cometiendo fallos tremendos"

Un éxito, aunque García Román no vea tan claro ese sustantivo: “No quiero hablar de éxito, sino de trabajo. El éxito es cuando entra la pelota, así que muchas veces no depende ni de ti”.

El presidente cordobesista se mojó sobre la guerra en el fútbol sala entre Liga y Federación criticando al ente federativo por la forma de gestionar la crisis sanitaria en su deporte, sobre todo después de que se haya impedido la disputa de partidos amistosos -el primero de los blanquiverdes era el 12 ante UMA Antequera-: “Me preocupa la situación. La Federación le quita la potestad de organización a la Liga y aunque piensas que la Federación es un ente grande que lo va a tener todo controlado vemos que cometen fallos tremendos. Nos ponen de conejillos de indias y empezamos la liga el 5 de septiembre, antes que nadie. Dudo que podamos empezar en esa fecha, porque a un mes de que emiece la competición y encima que nos obligan a empezar en julio con lo que ello supone luego no nos autorizan a disputar amistosos porque no hay protocolo. Tampoco hay calendario a estas alturas. Cosas que no se pueden entender de un organismo como la Federación Española”.

Una coyuntura que pone en entredicho el título de mejor Liga del Mundo para la LNFS: “Cuando amantes de fútbol sala vean que no hay calendario ni normas con las que se va a regir... esperemos que no se pierda lo de que seamos la mejor liga del mundo. Sí que tenemos los mejores jugadores, pero debemos tener una mejor organización”.

El reto en la segunda campaña del Córdoba Patrimonio en la máxima categoría es “la consolidación en la categoría. No tener problemas para salvarnos. Tenemos rivales con presupuestos astronómicos y con patrocinadores muy poderosos. Hay ciudades o empresas que apuestan por este deporte de manera bárbara con unas cantidades con las que nosotros no podemos soñar. Somos un club muy joven y si nos consolidamos en la categoría es para estar orgullosos. Ojalá diésemos la sorpresa y jugásemos la Copa y los play-off por el título. Hay nueve-diez equipos que, en teoría, están por encima nuestra”.

García Román puede volver a presumir de llevar esta temporada el escudo del Córdoba C.F en el pecho junto al de su entidad. El presidente del Córdoba Patrimonio reconoce su preocupación por la situación federativa del equipo de fútbol de la ciudad: “Preocupados estamos todos. Ojalá la inscripción pueda llevarse a cabo porque a nadie le entra en la cabeza que Córdoba se quede sin fútbol de Segunda B. Sería muy duro, pero estamos en manos de la Federación y no me fiaría mucho”.

También te puede interesar:

-Javi Sánchez, de futbolista profesional a luchar contra el coronavirus

-Entrevista al presidente del Córdoba F,S, José García Román