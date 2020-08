Unión Futbolística Cordobesa S.A.D. solicita la inscripción del Córdoba C.F.

Según adelantó a primera hora de este jueves la cuenta de información cordobesista Canal Blanquiverde, la Unión Futbolística Cordobesa SAD solicitó, a última hora de ayer, su inscripción en la RFEF y la de todos sus equipos. Ahora esperará la validación federativa. El plazo de presentación de inscripción explícita obligatoria acaba el 17 de agosto para todos los clubes.

La propia entidad confirmó este extremo a través de un escueto comunicado en su página web en el que expresaba que “desde el club se aportó toda la documentación requerida por el organismo federativo” y que “desde el Córdoba CF quedamos a la entera disposición de la RFEF”.

La Real Federación Española de Fútbol expuso el 31 de julio pasado en una circular, la 102, que “será imprescindible la inscripción formal en las competiciones oficiales de ámbito estatal a las que cada club tenga derecho a participar con cada uno de sus equipos y ello como requisito previo para la tramitación de las licencias deportivas correspondientes a cada uno de los equipos y, obviamente, como requisito previo para la participación en las competiciones”.

Igualmente, el organismo federativo especificó que “dicha inscripción debe ser explícita y formal, entendiendo la RFEF que no resulta en estos momentos suficiente con una inscripción tácita o por presunción de que existe”. Para ello diseñó el “Portal del Club” en el que cada uno de los clubes deberá cumplimentar aquellos aspectos básicos de la relación como miembro de la RFEF (datos esenciales del Club (nombre, dirección, teléfonos, correos electrónicos, etc.), datos de representación institucional (Presidente, miembros Junta o Consejo Administración, Delegados, etc.), datos de infraestructuras (campos, pistas de juego); datos de estructura deportiva (equipos, indumentaria, etc.) y datos económicos para aquellos que según el Reglamento de control y apoyo económico tengan la obligación de presentarlos).

Se explica también en dicha circular que si bien el objetivo final es que para la inscripción de un equipo en la competición el club debería tener cumplimentados la totalidad de los campos del portal del club, la RFEF entiende que “en esta primera edición no resulta procedente, ni oportuno requerir la totalidad de la información (si bien sí será imprescindible para la temporada 2021/2022 y para poder recibir cualquier ayuda económica durante la temporada) y por ello, en esta primera edición será suficiente con la inclusión del nombre del Club, del Presidente y la hoja de inscripción de cada uno de los equipos”.

La opción de una solicitud de inscripción por pare de la administración judicial del Córdoba C.F. S.A.D parece lejana por las deudas y, sobre todo, la descapitalización de dicha sociedad. Carlos González -Azaveco- requirió al administrador Francisco Estepa a un consejo para el próximo día 10 mientras que Jesús León, de Aglomerados Córdoba, negó -como dijo González Calvo- que se hayan producido contactos con los responsables de UFC -(“lo que ha pretendido el señor González Calvo con sus falsas manifestaciones es trasladar a Aglomerados Córdoba SL y a su administrador, don Jesús León López, la responsabilidad propia en caso de que por la RFEF se decida finalmente no admitir la inscripción de la Unión Futbolística Cordobesa SAD y se deje a Córdoba sin club de fútbol en la categoría en la que ha participado en la temporada 2019-20”)- al mismo tiempo que dejaba abierta la opción a una negociación: “Aglomerados Córdoba SL sigue dispuesta a alcanzar un acuerdo para la transmisión de la venta de las acciones del Córdoba CF SAD a Infinity”.

La incertidumbre es máxima en una masa social que, según explicó el presidente de Unión Futbolística Cordobesa Javier González Calvo, asciende a más de 5.400 personas ya a pesar de las dudas sobre la continuidad y acerca de si se podrán ver partidos en el estadio de El Arcángel. Hoy, precisamente, la entidad cordobesista cumple 66 años desde su refundación fruto de la fusión del Real Club Deportivo Córdoba y el San Álvaro.

