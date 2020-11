Primó el respeto entre dos candidatos a subir (0-0)

Tal y como se esperaba, el choque entre Córdoba y UCAM en un Arcángel casi vacío resultó muy equilibrado y de más miedo que alegría. Ambos equipos llegaban al choque compartiendo el primer puesto y con dos triunfos en dos encuentros y los dos técnicos retocaron sus onces pensando en el poderío del rival. Salmerón optó por una defensa de tres centrales con libertad para subir a sus carrileros. Sabas, por su parte, devolvió la titularidad a Javi Flores en lugar de Willy para mantener en el once a los dos interiores que tan buen rendimiento dieron en Yecla.

En el tramo inicial del primer tiempo el Córdoba manejó el balón ante un rival que no presionaba. Oyarzun tuvo la primera oportunidad tras una buena acción de Javi Flores en el 7’. El propio donostiarra reclamó un penalti poco después por una disputa con Admonio en carrera en la que terminó en el suelo. Poco a poco UCAM iba ganando metros y el Córdoba retrocediendo, sobre todo por su costado diestro, donde Chacartegui entraba con demasiada soltura.

Con todo, la ocasión más clara del primer acto llegó en sus postrimerías. Una gran acción de Piovaccari terminó con un servicio a Javi Flores. El de Fátima ajustó tanto su disparo que terminó topándose con el poste derecho de la meta de Biel Ribas.

Hemos buscado la victoria hasta el final. Le hemos puesto todo el corazón�� y todas las ⚽⚽ ganas. Seguimos sumando. #VolveremosCCF ⚽�� pic.twitter.com/EMExh7PclG — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 1, 2020

Tras el descanso, Sabas introdujo a Valverde en lugar de Samu Delgado para mitigar su problema y dar más velocidad a su equipo en ataque. Sin embargo, los derroteros no variaron y tras un susto inicial de Edu Frías ante Aketxe (se confió y pudo haber regalado un gol), el equilibrio no se movió por el buen hacer defensivo de ambos conjuntos.

La única oportunidad clara de este segundo tiempo fue un lanzamiento de falta de Javi Flores al larguero. Los cambios -entre ellos el debut de Traoré con el Córdoba- no mejoraron el escenario y el equipo blanquiverde cedió su primer empate como local.

El próximo encuentro de los cordobesistas debería tener lugar -si la Covid lo permite- el próximo domingo a las 12:00 ante el Recreativo Granada en la Ciudad Deportiva del conjunto nazarí.

