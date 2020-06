La lucha de Bujalance por recuperar parte de la gloria que tuvo en fútbol sala

No hace tanto del mejor momento en la historia del deporte bujalanceño, pero parece muy lejano ahora. Tras la ganar la Copa de Andalucía en 2006, en la temporada 2008-09 el entonces Maderas Miguel Pérez (hoy CD Bujalance FS) lograba terminar segundo la temporada regular en la División de Plata del fútbol sala nacional. La apuesta no terminó de darles el premio soñado del ascenso y a partir de ahí la crisis sacudió a una entidad que terminó renunciando a jugar en Segunda e incluso bajando a Tercera.

Pero el fútbol sala en Bujalance no es flor de una única campaña de gloria. Desde que en el 96 un grupo de amigos crearan la Asociación Deportiva Pub Aguaero hasta la fecha en el Pérez Pozuelo han vestido de rojillo jugadores de muy alto nivel como el internacional cordobés Solano y entrenado técnicos como Macario -quien lograra ascender a Primera con el Córdoba- e incluso el seleccionador nacional Fede Vidal estuvo tres años trabajando ahí.

En esos años de fama y gloria el club confió en el legendario Camilo Sesto para que compusiera un himno muy peculiar en 2006 que llegó a sonar en el programa de Ana Rosa de Telecinco.

Esta temporada hablaban de “Reconquistar” la categoría en verano y durante la fase regular, hasta que llegó la pandemia, lo estaban logrando. Tras la última jornada disputada el Bujalance era líder de su grupo de Tercera con una ventaja de dos puntos sobre el Alcalá. La Federación decidió que el ascenso a Segunda B se dilucide en un único encuentro a cara o cruz en la pista de Bujalance ante el segundo clasificado. El Pérez Pozuelo, a priori, no tendrá público.

El club lucha para que su afición pueda entrar en su pabellón para el trascendental partido

José Romero, conocido como Pepito, es el presidente de la entidad y reconoce que están “ilusionados y felices, pero no triunfalistas”. Recuerda Romero que “Estuvimos seis temporadas en Segunda e incluso llegamos a jugar play-off por subir a Primera, pero Segunda B, hablando claro, es la categoría que por economía nos corresponde”. Muchas veces un ascenso es la antesala de una tragedia por el maldito parné. ¿Será capaz el Bujalance de concursar en Segunda B si logra subir en julio? “Creo que sí. Intentaremos por todos los medios que tengamos solvencia económica y deportiva en Segunda B”.

A Fermín Hidalgo, técnico que intentará el ascenso, lo recomendó Dani Rodríguez -entrenador del Jaén Paraíso Interior-, pero él ya conocía la historia del club al que iba: “cuando me llegó la oferta no tuve que pensármelo mucho porque de pequeño yo lo seguía por redes sociales y amigos que tengo en común. Es un club que ha mamado fútbol sala desde que se fundó. Es una pasada vivir lo que el pueblo nos transmite”.

Una tradición importante conlleva una exigencia grande: “Tenemos una gran responsabilidad después de la buena línea de resultados que hemos tenido durante la temporada. Estamos preparados para lo que nos venga”. Desde la entidad bujalanceña luchan por hacer valer el factor campo, como reconoce Hidalgo: “Estamos intentando luchar para meter un mínimo de aforo. Si es a puerta cerrada sería casi como un campo neutral”. No obstante, con o sin ambiente, no van a escatimar esfuerzos. Y están preparados porque “no hemos dejado de entrenar. Lo hemos hecho a través de videollamada haciendo ejercicio físico y las sensaciones son buenas”.

“Bujalance, Bujalance, la afición está contigo/ Unidos a tu destino/ Contigo Bujalance sin dudar/ A por el gol y a ganar”, como cantaba Camilo Sesto en su legendario himno. La historia ya les marca el camino a seguir y que pueden andar en un único partido.

