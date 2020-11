Juan Sabas, en COPE: “Llevé a los jugadores del Extremadura a ver una vendimia para que vieran la vida real"

Juan Sabas, entrenador del Córdoba C.F., atendió anoche a El Partidazo de Joseba Larrañaga y bromeó con Víctor Fernández, Juan Gato y Tomás Guasch. En un tono distendido, reconoció que “me acosté muchas noches a las seis cerrando Joy Eslava y eso ya se acabó. La vida cambia. Me levanto pronto, no sé por qué. Creo que me cunde más. Ahora aprovecho mucho más el día”.

Contó el madrileño una anécdota de sus tiempos de entrenador del Extremadura: “En el Córdoba todavía no he hecho nada raro. Alguna vez haces algún entrenamiento diferente por sacar del contexto futbolístico. A los jugadores del Extremadura les llevé a ver la vendimia. Almendralejo es tierra de barros y hay mucho vino y mucho licor allí. Creo que muchas veces el futbolista no se da cuenta que es un privilegiado de la vida y no se da cuenta de que la cruda realidad está en la gente que se desloma la espalda por un sueldo. Para que los chavales sean conscientes de la realidad no es malo que vean a un grupo de personas que cortan las uvas y las recogen en un capazo”.

"Una vez cenando con un ciego me decía que ya había hecho más veces el Camino y que yo volvería a hacerlo. Voy a volver y con Víctor (Fernández) además"

También se sinceró cuando habló sobre el Camino de Santiago, que puede que repita pronto con Víctor Fernández. Para él supuso “un punto de inflexión en mi vida. Me cambia radical. Tenía pensado hacer el Camino de Santiago por una promesa que hice cuando salvamos la categoría yendo últimos, con catorce puntos y siendo el equipo más goleado. Pude cumplir esa promesa después. Mi abuela falleció, con 96 años, en mitad de ese Camino y lo quise hacer por ella, por mi padre y por la gente que me quiere. Es increíble. Me tiré 800 kilómetros. Íbamos Kung-Fu y yo y lo hicimos en un mes. Los primeros 300 kilómetros, que parecen cortos, iba pensando “qué carajo hago yo aquí”. Andando como un gilipollas, rodeado de coreanos… Me dolían las rodillas, me acostaba a las ocho de la tarde… Cuando mi mente superó esa situación, lo disfruté increíble. Una vez cenando con un ciego me decía que ya lo había hecho más veces y que yo volvería. Voy a volver y con Víctor además. Al final, cuando superas todo eso, te da lo mismo lo que te echen. Al final hice dos etapas del tirón, 40 kilómetros, y llegué a Santiago y me tomé un whisky y me fumé un puro. Mi mente estaba preparada para cualquier cosa. Te enseña superación, a dosificar las fuerzas, a no pensar más allá del día siguiente, a que no existe la queja ni lo imposible, que alimentarte bien y el descanso es muy importante en la vida. Es un momento espiritual maravilloso”.

Sabas también se está aficionando a la lectura, algo que le costaba de joven: “Otra faceta que nadie conoce de mí. Nadie piensa en Sabas con un libro debajo del brazo. Yo tripití Segundo de BUP y luego tuve que aprobar después de veterano en un instituto. De joven me obligaban a leer un libro y hacer un comentario de texto y yo me leía la parte de atrás y escribía eso”.

"Podríamos haber estado mucho mejor, pero de momento no van ni los números ni los pensamientos"

Sobre el rendimiento del equipo blanquiverde expuso que “el otro día nos empataron en el 94 en Granada y eso al final te deja un sabor de derrota, pero de momento no hemos perdido ninguno. Podríamos haber estado mucho mejor, pero de momento no van ni los números ni los pensamientos. Cuando perdamos algún partido ya empezarán los galletones a Juan Sabas”.

Por último, terminó agradeciendo el trato de COPE porque “cuando no me quería nadie y me fichó el Sanse en Tercera, por lo menos tuve un sueldecito de la radio que me ayudó en esos momentos. Aquí hay mucha gente que ganó mucho dinero y no es así. Vosotros estuvisteis ahí y siempre estaré agradecido”.

También te puede interesar:

- Samu Delgado: “si ellos tenían que guardar un confinamiento y no lo hicieron no se deben ir de rositas"

- El Córdoba sestea y perdona hasta acabar cediendo un empate en Granada (1-1)