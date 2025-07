El duro análisis de Manolo Lama sobre la eliminación del Real Madrid: "Vinicius se toca el bolo, centrales que fallan..."

EFE

CHARLOTTE (United States), 22/06/2025.- Real Madrid defender Raul Asencio (2-R) gets a red card from the referee after bring down Pachuca forward Jose Salomon Rondon (2-L) during the FIFA Club World Cup 2025 match between Real Madrid and Pachuca in Charlotte, North Carolina, USA, 22 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/ERIK S. LESSER